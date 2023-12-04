https://ria.ru/20231204/stambul-1913564344.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.12.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в европейской части Стамбула, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:47

2023-12-04T10:47

2023-12-04T14:30

стамбул

в мире

бурса (провинция)

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СТАМБУЛ, 4 дек — РИА Новости. Землетрясение произошло на западе Турции, толчки ощущались в европейской части Стамбула, сообщил корреспондент РИА Новости.Как минимум три толчка произошло около 10:43 по местному времени (совпадает с мск).По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда составила 5,1, эпицентр находился у города Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше пяти километров.Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в соцсети X, что специалисты уже начали проверки на предмет ущерба после землетрясения.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.Мэр города Экрем Имамоглу заявил, что землетрясение неизбежно, но невозможно точно предсказать, когда стихия ударит. Он представил планы реагирования на землетрясение. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан могут остаться без крыши над головой.В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html

стамбул

бурса (провинция)

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стамбул, в мире, бурса (провинция)