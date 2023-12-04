https://ria.ru/20231204/sroki-1913761845.html

Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления

Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления - РИА Новости, 04.12.2023

Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления

Наказания в виде 7-10 лет за экономические преступления и те, которые не связаны с жизнью и здоровьем людей - спорные, надо обсудить этот вопрос, заявил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:19

2023-12-04T22:19

2023-12-04T22:40

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наказания в виде 7-10 лет за экономические преступления и те, которые не связаны с жизнью и здоровьем людей - спорные, надо обсудить этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин."И тем не менее я думаю, что вы правы. Вот те примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не очень укладывается, когда там за определённые действия, явно нарушающие закон, но тем не менее сроки по 7-10 лет. Это, на мой взгляд как гражданина РФ, это, конечно, вещи спорные. Скажем так аккуратно, спорные", - сказал Путин во время совещания совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он предложил обратиться к Государственной Думе, в правительство и к общественности, в Верховный суд, прокуратуру и всем вместе подумать, как можно усовершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику в таких случаях."Вы знаете, в некоторых странах не случайно за налоговые преступления или за нарушения норм в области… деятельности предусмотрены такие наказания, которые, казалось бы, тоже являются слишком строгими, слишком даже жестокими. Но это сознательная позиция государства и законодателя, потому что законодатель реагирует на те проявления, которые он как законодатель считает наиболее опасными с точки зрения интересов государства в определенные периоды его развития", - объяснил президент.

https://ria.ru/20231204/putin-1913762220.html

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владимир путин, россия