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Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления - РИА Новости, 04.12.2023
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22:19 04.12.2023 (обновлено: 22:40 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/sroki-1913761845.html
Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления
Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления - РИА Новости, 04.12.2023
Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления
Наказания в виде 7-10 лет за экономические преступления и те, которые не связаны с жизнью и здоровьем людей - спорные, надо обсудить этот вопрос, заявил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:19
2023-12-04T22:40
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наказания в виде 7-10 лет за экономические преступления и те, которые не связаны с жизнью и здоровьем людей - спорные, надо обсудить этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин."И тем не менее я думаю, что вы правы. Вот те примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не очень укладывается, когда там за определённые действия, явно нарушающие закон, но тем не менее сроки по 7-10 лет. Это, на мой взгляд как гражданина РФ, это, конечно, вещи спорные. Скажем так аккуратно, спорные", - сказал Путин во время совещания совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он предложил обратиться к Государственной Думе, в правительство и к общественности, в Верховный суд, прокуратуру и всем вместе подумать, как можно усовершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику в таких случаях."Вы знаете, в некоторых странах не случайно за налоговые преступления или за нарушения норм в области… деятельности предусмотрены такие наказания, которые, казалось бы, тоже являются слишком строгими, слишком даже жестокими. Но это сознательная позиция государства и законодателя, потому что законодатель реагирует на те проявления, которые он как законодатель считает наиболее опасными с точки зрения интересов государства в определенные периоды его развития", - объяснил президент.
https://ria.ru/20231204/putin-1913762220.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин назвал спорными наказания до 10 лет за экономические преступления

Путин: надо обсудить вопрос о сроках наказания за экономические преступления

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наказания в виде 7-10 лет за экономические преступления и те, которые не связаны с жизнью и здоровьем людей - спорные, надо обсудить этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин.
«
"И тем не менее я думаю, что вы правы. Вот те примеры, которые вы привели, они, конечно, в голове не очень укладывается, когда там за определённые действия, явно нарушающие закон, но тем не менее сроки по 7-10 лет. Это, на мой взгляд как гражданина РФ, это, конечно, вещи спорные. Скажем так аккуратно, спорные", - сказал Путин во время совещания совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он предложил обратиться к Государственной Думе, в правительство и к общественности, в Верховный суд, прокуратуру и всем вместе подумать, как можно усовершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику в таких случаях.
«
"Вы знаете, в некоторых странах не случайно за налоговые преступления или за нарушения норм в области… деятельности предусмотрены такие наказания, которые, казалось бы, тоже являются слишком строгими, слишком даже жестокими. Но это сознательная позиция государства и законодателя, потому что законодатель реагирует на те проявления, которые он как законодатель считает наиболее опасными с точки зрения интересов государства в определенные периоды его развития", - объяснил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Вчера, 22:21
 
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