https://ria.ru/20231204/spravedlivost-1913539195.html
Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости
Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости - РИА Новости, 04.12.2023
Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости
Китай готов вместе с Белоруссией защищать международное беспристрастие и справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:53
2023-12-04T08:53
2023-12-04T10:09
в мире
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай готов вместе с Белоруссией защищать международное беспристрастие и справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. "(Китай) готов вместе с Белоруссией содействовать реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов поддерживать тесное взаимодействие с Белоруссией, осуществлять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в инвестиционной, торгово-экономической и других областях. Глава КНР также отметил, что Минск всегда оказывал Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим его коренные интересы, и "Китай высоко оценивает это". В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов. По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.
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https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855890839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, си цзиньпин, александр лукашенко
В мире, Китай, Белоруссия, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко
Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости
Си Цзиньпин: Китай готов защищать с Белоруссией международную справедливость
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости.
Китай готов вместе с Белоруссией защищать международное беспристрастие и справедливость, заявил
председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом.
"(Китай) готов вместе с Белоруссией содействовать реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов поддерживать тесное взаимодействие с Белоруссией, осуществлять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в инвестиционной, торгово-экономической и других областях.
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Глава КНР также отметил, что Минск всегда оказывал Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим его коренные интересы, и "Китай высоко оценивает это".
В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов.
По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.
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