https://ria.ru/20231204/spravedlivost-1913539195.html

Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости

Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости - РИА Новости, 04.12.2023

Си Цзиньпин поддержал Минск в стремлении к международной справедливости

Китай готов вместе с Белоруссией защищать международное беспристрастие и справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:53

2023-12-04T08:53

2023-12-04T10:09

в мире

китай

белоруссия

си цзиньпин

александр лукашенко

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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай готов вместе с Белоруссией защищать международное беспристрастие и справедливость, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. "(Китай) готов вместе с Белоруссией содействовать реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов поддерживать тесное взаимодействие с Белоруссией, осуществлять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в инвестиционной, торгово-экономической и других областях. Глава КНР также отметил, что Минск всегда оказывал Китаю твердую поддержку по вопросам, затрагивающим его коренные интересы, и "Китай высоко оценивает это". В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов. По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.

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https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855890839.html

китай

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, белоруссия, си цзиньпин, александр лукашенко