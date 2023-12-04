https://ria.ru/20231204/sportmaster-1913577482.html

"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России

"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России - РИА Новости, 04.12.2023

"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России

Крупный российский ритейлер спортивных товаров "Спортмастер" планирует открывать мини-магазины в малых городах России с пунктами выдачи онлайн-заказов, следует... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:25

2023-12-04T11:25

2023-12-04T11:25

россия

спортмастер

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Крупный российский ритейлер спортивных товаров "Спортмастер" планирует открывать мини-магазины в малых городах России с пунктами выдачи онлайн-заказов, следует из информации на сайте компании. Ритейлер будет развивать новый формат по франшизе. Как указано на сайте, площадь мини-магазинов будет составлять до 300 квадратных метров, комиссия для партнеров - до 12 миллионов рублей. Прибыль в год, как подсчитали в "Спортмастере", должна быть до 2,1 миллиона рублей, окупаемость - от 3 до 4 лет. На сайте компании предложена карта с вакантными городами для открытия магазинов. Так, например, можно открыть точку в Среднеуральске (Свердловская область), Электрогорске (Московская область), Котовске (Тамбовская область), Балтийске (Калининградская область) или Саки (республика Крым).

https://ria.ru/20231017/lenta-1903255035.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, спортмастер