https://ria.ru/20231204/sportmaster-1913577482.html
"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России
"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России - РИА Новости, 04.12.2023
"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России
Крупный российский ритейлер спортивных товаров "Спортмастер" планирует открывать мини-магазины в малых городах России с пунктами выдачи онлайн-заказов, следует... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:25
2023-12-04T11:25
2023-12-04T11:25
россия
спортмастер
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Крупный российский ритейлер спортивных товаров "Спортмастер" планирует открывать мини-магазины в малых городах России с пунктами выдачи онлайн-заказов, следует из информации на сайте компании. Ритейлер будет развивать новый формат по франшизе. Как указано на сайте, площадь мини-магазинов будет составлять до 300 квадратных метров, комиссия для партнеров - до 12 миллионов рублей. Прибыль в год, как подсчитали в "Спортмастере", должна быть до 2,1 миллиона рублей, окупаемость - от 3 до 4 лет. На сайте компании предложена карта с вакантными городами для открытия магазинов. Так, например, можно открыть точку в Среднеуральске (Свердловская область), Электрогорске (Московская область), Котовске (Тамбовская область), Балтийске (Калининградская область) или Саки (республика Крым).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спортмастер
"Спортмастер" будет развивать новый формат магазинов в России
"Спортмастер" планирует открывать мини-магазины в малых городах России
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Крупный российский ритейлер спортивных товаров "Спортмастер" планирует открывать мини-магазины в малых городах России с пунктами выдачи онлайн-заказов, следует из информации на сайте компании.
Ритейлер будет развивать новый формат по франшизе. Как указано на сайте, площадь мини-магазинов будет составлять до 300 квадратных метров, комиссия для партнеров - до 12 миллионов рублей. Прибыль в год, как подсчитали в "Спортмастере", должна быть до 2,1 миллиона рублей, окупаемость - от 3 до 4 лет.
На сайте компании предложена карта с вакантными городами для открытия магазинов. Так, например, можно открыть точку в Среднеуральске
(Свердловская область
), Электрогорске
(Московская область
), Котовске
(Тамбовская область
), Балтийске
(Калининградская область
) или Саки
(республика Крым).
"Лента" приобрела сеть магазинов "Монетка"