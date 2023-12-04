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У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913678739.html
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ
Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:22
2023-12-04T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
урсула фон дер ляйен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Как пишет издание, в начале года решимость Запада была на пике, украинские войска чувствовали уверенность в себе, а Владимир Зеленский предсказывал победу на всех фронтах. Теперь же ситуация выглядит иначе. "Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Боевой дух на Украине ослабевает. Внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, даже среди сторонников Украины растет политическое нежелание вкладываться еще больше в рискованное дело. Издание также добавляет, что почти на каждом участке фронта ожидания Киева разошлись с результатами. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html
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украина
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Урсула фон дер Ляйен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Еврокомиссия
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ

Washington Post: у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает.
Как пишет издание, в начале года решимость Запада была на пике, украинские войска чувствовали уверенность в себе, а Владимир Зеленский предсказывал победу на всех фронтах. Теперь же ситуация выглядит иначе.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ
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"Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Боевой дух на Украине ослабевает. Внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток", - пишет издание.
Как отмечает Washington Post, даже среди сторонников Украины растет политическое нежелание вкладываться еще больше в рискованное дело. Издание также добавляет, что почти на каждом участке фронта ожидания Киева разошлись с результатами.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУрсула фон дер ЛяйенВооруженные силы УкраиныНАТОЕврокомиссия
 
 
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