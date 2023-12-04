https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913678739.html
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023
У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ
Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:22
2023-12-04T16:22
2023-12-04T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
урсула фон дер ляйен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Как пишет издание, в начале года решимость Запада была на пике, украинские войска чувствовали уверенность в себе, а Владимир Зеленский предсказывал победу на всех фронтах. Теперь же ситуация выглядит иначе. "Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Боевой дух на Украине ослабевает. Внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, даже среди сторонников Украины растет политическое нежелание вкладываться еще больше в рискованное дело. Издание также добавляет, что почти на каждом участке фронта ожидания Киева разошлись с результатами. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ
Washington Post: у ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность