https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913678739.html

У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ

У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2023

У ВСУ падает боевой дух, пишут СМИ

Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:22

2023-12-04T16:22

2023-12-04T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

урсула фон дер ляйен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post заявляет, что у украинских войск на всех фронтах преобладает неопределенность, а боевой дух ослабевает. Как пишет издание, в начале года решимость Запада была на пике, украинские войска чувствовали уверенность в себе, а Владимир Зеленский предсказывал победу на всех фронтах. Теперь же ситуация выглядит иначе. "Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Боевой дух на Украине ослабевает. Внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток", - пишет издание. Как отмечает Washington Post, даже среди сторонников Украины растет политическое нежелание вкладываться еще больше в рискованное дело. Издание также добавляет, что почти на каждом участке фронта ожидания Киева разошлись с результатами. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". По словам Залужного, по "учебникам НАТО" ВСУ должны были бы уже "повоевать" в Крыму. Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что "это не патовая ситуация".

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html

https://ria.ru/20231203/vypad-1913426298.html

украина

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, урсула фон дер ляйен, вооруженные силы украины, нато, еврокомиссия