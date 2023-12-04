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В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator - РИА Новости, 04.12.2023
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09:47 04.12.2023 (обновлено: 09:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913546072.html
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator - РИА Новости, 04.12.2023
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре "водный внедрожник" - аэролодку Alligator ("Аллигатор"), сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:47
2023-12-04T09:54
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
москва
херсон
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре "водный внедрожник" - аэролодку Alligator ("Аллигатор"), сообщил РИА Новости представитель компании-производителя лодок (тоже называется Alligator) Вячеслав Кочеев. Образец лодки представили на выставке "Вездеходер-2023", которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря. "Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования", - рассказали Кочеев. По его словам, "водные внедорожники" изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье. Бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, "нареканий нет", оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, "везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике", отметил Кочеев. "И, соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы все это происходило быстро. Вот там эта техника активно используется", - добавил он. Собеседник уточнил, что компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метров, грузоподъемностью от 550 до 1500 кило. Максимальная скорость "водных внедорожников" составляет от 80 до 140 километров в час, в зависимости от комплектации, максимальная вместимость - до 12 человек. Лодки также продаются на гражданском рынке: "Аллигаторы" предназначаются спасателям, органам природоохраны, топливно-энергетическим компаниям, работающих в труднодоступных регионах, в том числе районах Крайнего Севера, заявляет производитель.
https://ria.ru/20231204/koshki-1913542828.html
https://ria.ru/20231204/su-35-1913526943.html
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безопасность, технологии, москва, херсон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Москва, Херсон
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator

Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАэролодка марки Alligator
Аэролодка марки Alligator - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Аэролодка марки Alligator. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре "водный внедрожник" - аэролодку Alligator ("Аллигатор"), сообщил РИА Новости представитель компании-производителя лодок (тоже называется Alligator) Вячеслав Кочеев.
Образец лодки представили на выставке "Вездеходер-2023", которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.
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"Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне... Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования", - рассказали Кочеев.
По его словам, "водные внедорожники" изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.
Бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, "нареканий нет", оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, "везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике", отметил Кочеев.
"И, соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы все это происходило быстро. Вот там эта техника активно используется", - добавил он.
Собеседник уточнил, что компания производит аэролодки длиной от 5,9 до 7,5 метров, грузоподъемностью от 550 до 1500 кило. Максимальная скорость "водных внедорожников" составляет от 80 до 140 километров в час, в зависимости от комплектации, максимальная вместимость - до 12 человек.
Лодки также продаются на гражданском рынке: "Аллигаторы" предназначаются спасателям, органам природоохраны, топливно-энергетическим компаниям, работающих в труднодоступных регионах, в том числе районах Крайнего Севера, заявляет производитель.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииМоскваХерсон
 
 
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