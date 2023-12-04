https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913006413.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:15

2023-12-04T16:15

2023-12-04T16:15

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 декабря 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили семь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях. Ликвидированы 107 районов скопления живой силы и техники. Системы ПВО сбили 30 беспилотников и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотник, 442 зенитных ракетных комплекса, 1187 реактивных систем залпового огня, 13 775 танков и других бронемашин, 7227 орудий полевой артиллерии и 15 894 единицы автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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