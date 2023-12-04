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В Дагестане займутся трудоустройством беженцев из Палестины

В Дагестане займутся трудоустройством беженцев из Палестины - РИА Новости, 04.12.2023

В Дагестане займутся трудоустройством беженцев из Палестины

Специальная рабочая группа в Дагестане займется трудоустройством прибывших в регион беженцев из Палестины, сообщили в понедельник в пресс-службе главы... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:53

2023-12-04T14:53

2023-12-04T14:53

общество

палестина

сергей меликов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Специальная рабочая группа в Дагестане займется трудоустройством прибывших в регион беженцев из Палестины, сообщили в понедельник в пресс-службе главы республики. Начиная с 25 ноября в Дагестан прибыли четыре группы эвакуированных из сектора Газа - всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения. "Некоторые из вынужденных переселенцев рассматривают возможность трудоустройства в Дагестане <…> Этой работой займется специально созданная рабочая группа", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди беженцев в том числе врачи высшей категории, преподаватели, переводчики, лингвисты. "Люди настроены на новую жизнь, и мы им должны помочь организовать эту жизнь", - сказал глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам. Ранее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев сообщил, что прибывших в регион палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях. Учителя уже обучают детей русскому языку.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913260418.html

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общество, палестина, сергей меликов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году