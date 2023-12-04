https://ria.ru/20231204/sobaki-1913598510.html
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 04.12.2023
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка
Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:40
2023-12-04T12:40
2023-12-04T12:40
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика в Прокопьевске, его увезли в больницу. "По данному факту в следственном отделе по городу Прокопьевск СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщает ведомство. Уточняется, что в ходе предварительного расследования мальчику будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, а также направлено представление в адрес администрации муниципального образования об активизации мер по отлову бездомных животных.
https://ria.ru/20231115/sobaki-1909634692.html
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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка
В Кузбассе возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка