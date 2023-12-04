https://ria.ru/20231204/sobaki-1913598510.html

В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка

В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 04.12.2023

В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:40

2023-12-04T12:40

2023-12-04T12:40

происшествия

россия

кемеровская область

прокопьевск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика в Прокопьевске, его увезли в больницу. "По данному факту в следственном отделе по городу Прокопьевск СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщает ведомство. Уточняется, что в ходе предварительного расследования мальчику будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, а также направлено представление в адрес администрации муниципального образования об активизации мер по отлову бездомных животных.

https://ria.ru/20231115/sobaki-1909634692.html

https://ria.ru/20210103/sobaki-1591859476.html

россия

кемеровская область

прокопьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)