Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/sobaki-1913598510.html
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 04.12.2023
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка
Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:40
2023-12-04T12:40
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика в Прокопьевске, его увезли в больницу. "По данному факту в следственном отделе по городу Прокопьевск СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщает ведомство. Уточняется, что в ходе предварительного расследования мальчику будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, а также направлено представление в адрес администрации муниципального образования об активизации мер по отлову бездомных животных.
https://ria.ru/20231115/sobaki-1909634692.html
https://ria.ru/20210103/sobaki-1591859476.html
россия
кемеровская область
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после нападения собак на ребенка

В Кузбассе возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребенка, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Бездомные собаки напали на 8-летнего мальчика в Прокопьевске, его увезли в больницу.
Капельница - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Ярославле оставленные без присмотра домашние собаки напали на ребенка
15 ноября, 16:54
«
"По данному факту в следственном отделе по городу Прокопьевск СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователями СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщает ведомство.
Уточняется, что в ходе предварительного расследования мальчику будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью, а также направлено представление в адрес администрации муниципального образования об активизации мер по отлову бездомных животных.
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
3 января 2021, 02:26
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала