https://ria.ru/20231204/snegopad-1913534152.html

В МЖД сообщили о штатной работе поездов в Московском узле на фоне снегопада

В МЖД сообщили о штатной работе поездов в Московском узле на фоне снегопада - РИА Новости, 04.12.2023

В МЖД сообщили о штатной работе поездов в Московском узле на фоне снегопада

Снегопад не повлиял на движение поездов в Московском узле, составы идут, в том числе по МЦК и МЦД в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:42

2023-12-04T07:42

2023-12-04T07:42

снегопад в москве

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снегопад не повлиял на движение поездов в Московском узле, составы идут, в том числе по МЦК и МЦД в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Пришедший в Центральный федеральный округ снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта. Движение поездов на железной дороге в Мосузле, в том числе по МЦК и МЦД, осуществляется в штатном режиме", - сообщили в МЖД в понедельник утром. Чтобы обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада, железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов". Ночью в ликвидации последствий снегопада было задействованы 71 единица спецтехники и свыше 1650 железнодорожников. "В настоящее время продолжаются непрерывные работы по уборке снега", - отметили в компании. На линию выведены более 100 единиц спецтехники, которая курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. При необходимости будут привлекаться дополнительные силы. "Призываем пассажиров неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки, а автомобилистов – соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов", - добавили в МЖД.

https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снегопад в москве, московское центральное кольцо (мцк), ржд