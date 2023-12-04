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ВСУ выпустили снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/snaryady-1913743053.html
ВСУ выпустили снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 04.12.2023
ВСУ выпустили снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:23
2023-12-04T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
горловка
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 19.35 до 19.45 ВСУ продолжали обстреливать Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу еще восемь снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html
https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913678739.html
донецк
горловка
куйбышевский район
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в мире, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, горловка, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Горловка, Куйбышевский район
ВСУ выпустили снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из боеприпасов ВФУ в Горловке
Один из боеприпасов ВФУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из боеприпасов ВФУ в Горловке
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
С 19.35 до 19.45 ВСУ продолжали обстреливать Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу еще восемь снарядов из "натовской" артиллерии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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18:23
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролГорловкаКуйбышевский район
 
 
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