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Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 04.12.2023 (обновлено: 20:01 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/snabzhenie-1913737051.html
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:32
2023-12-04T20:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
краматорск
россия
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов. "Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", — сказал он.Селиванов уточнил, что на этом участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".Об освобождении Артемовского в Минобороны сообщили 29 ноября.Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.
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вооруженные силы украины, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Россия
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

Российские отряды перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.
«
"Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", — сказал он.
Селиванов уточнил, что на этом участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".
Об освобождении Артемовского в Минобороны сообщили 29 ноября.
Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКраматорскРоссия
 
 
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