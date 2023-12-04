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Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:32
2023-12-04T19:32
2023-12-04T20:01
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов. "Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", — сказал он.Селиванов уточнил, что на этом участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".Об освобождении Артемовского в Минобороны сообщили 29 ноября.Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.
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вооруженные силы украины, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Россия
Российские силы перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
Российские отряды перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские добровольцы перерезали основной путь снабжения украинской группировки войск на Артемовско-Соледарском участке фронта, сообщил РИА Новости представитель корпуса, помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.
«
"Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского
. Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска
через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем", — сказал он.
Селиванов уточнил, что на этом участке работают такие бригады добровольцев, как "Север", "Восток-V", "Невский" и отряд "Енисей".
Об освобождении Артемовского в Минобороны сообщили 29 ноября.
Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска
(украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине