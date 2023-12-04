https://ria.ru/20231204/slovo-1913626936.html
Издательство Оксфордского словаря назвало слово года
Издательство Оксфордского словаря назвало слово года - РИА Новости, 04.12.2023
Издательство Оксфордского словаря назвало слово года
Издательство Оксфордского университета, выпускающее наиболее авторитетный словарь английского языка, признало словом 2023 года разговорное выражение "rizz",... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:42
2023-12-04T13:42
2023-12-04T13:42
оксфордский университет
в мире
великобритания
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Издательство Оксфордского университета, выпускающее наиболее авторитетный словарь английского языка, признало словом 2023 года разговорное выражение "rizz", обозначающее персональные шарм и привлекательность. В издательстве сообщают, что составили список из восьми слов, которые отражали настроение, идеологию или увлечения прошедшего года, и предложили публике проголосовать за их фаворитов. В ходе голосования общественность сократила список до четырех финалистов, окончательный выбор слова-победителя был сделан экспертами-лингвистами. Помимо шарма и привлекательности понятие "rizz" включает в себя "способность легко привлекать романтического или сексуального партнера". Этимологически "rizz" считается сокращенной формой слова "харизма", взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования. "Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе", - заявило издательство, отметив растущее влияние так называемого поколения Z на современный социум. В 2022 году словом года стало выражение "режим гоблина", обозначающее лень, неряшливость, жадность и привычку потакать своим слабостям и желаниям. Возможно, выбор контрастного по смыслу слова говорит о преобладающем настроении 2023 года после нескольких сложных лет, считают в издательстве.
https://ria.ru/20231115/ii-1909526924.html
великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксфордский университет, в мире, великобритания
Оксфордский университет, В мире, Великобритания
Издательство Оксфордского словаря назвало слово года
Издательство Оксфордского словаря назвало выражение "rizz" словом года
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Издательство Оксфордского университета, выпускающее наиболее авторитетный словарь английского языка, признало словом 2023 года разговорное выражение "rizz", обозначающее персональные шарм и привлекательность.
В издательстве сообщают, что составили список из восьми слов, которые отражали настроение, идеологию или увлечения прошедшего года, и предложили публике проголосовать за их фаворитов. В ходе голосования общественность сократила список до четырех финалистов, окончательный выбор слова-победителя был сделан экспертами-лингвистами.
Помимо шарма и привлекательности понятие "rizz" включает в себя "способность легко привлекать романтического или сексуального партнера". Этимологически "rizz" считается сокращенной формой слова "харизма", взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования.
"Наши эксперты по языку выбрали это слово в качестве интересного примера того, как язык может формироваться в отдельных социальных и возрастных группах, прежде чем получить широкое распространение в обществе", - заявило издательство, отметив растущее влияние так называемого поколения Z на современный социум.
В 2022 году словом года стало выражение "режим гоблина", обозначающее лень, неряшливость, жадность и привычку потакать своим слабостям и желаниям. Возможно, выбор контрастного по смыслу слова говорит о преобладающем настроении 2023 года после нескольких сложных лет, считают в издательстве.
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