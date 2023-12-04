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Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования - РИА Новости, 04.12.2023
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17:37 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913698467.html
Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования
Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования - РИА Новости, 04.12.2023
Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования
Словакия готова поставить Украине технику для разминирования территорий, сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:37
2023-12-04T17:37
в мире
украина
словакия
херсонская область
роберт фицо
денис шмыгаль
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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словакия готова поставить Украине технику для разминирования территорий, сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо. "Мы готовы помочь Украине в вопросах разминирования, проставить для этого специальную технику, например, машины "Божена", сотрудничать в энергетической области, включая мониторинг гражданских атомных установок и помогать гуманитарно", - написал Фицо в соцсетях по итогам телефонного разговора с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар сообщал, что Словакия планирует профинансировать производство для Украины двух машин для разминирования "Божена-4" в рамках гуманитарной помощи, которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области. Ранее Братислава поставила Киеву 10 дистанционно управляемых систем разминирования "Божена" словацкого производства. На сайте министерства обороны республики отмечается, что "Божена" предназначена для ликвидации мин, от которых преимущественно страдает гражданское население. Вопрос разминирования территории Украины, по данным оборонного ведомства Словакии, будет особенно важен в процессе послевоенного восстановления страны.
https://ria.ru/20231204/rakety-1913696356.html
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в мире, украина, словакия, херсонская область , роберт фицо, денис шмыгаль
В мире, Украина, Словакия, Херсонская область , Роберт Фицо, Денис Шмыгаль
Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования

Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования и гумпомощью

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словакия готова поставить Украине технику для разминирования территорий, сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо.
"Мы готовы помочь Украине в вопросах разминирования, проставить для этого специальную технику, например, машины "Божена", сотрудничать в энергетической области, включая мониторинг гражданских атомных установок и помогать гуманитарно", - написал Фицо в соцсетях по итогам телефонного разговора с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар сообщал, что Словакия планирует профинансировать производство для Украины двух машин для разминирования "Божена-4" в рамках гуманитарной помощи, которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области.
Ранее Братислава поставила Киеву 10 дистанционно управляемых систем разминирования "Божена" словацкого производства. На сайте министерства обороны республики отмечается, что "Божена" предназначена для ликвидации мин, от которых преимущественно страдает гражданское население. Вопрос разминирования территории Украины, по данным оборонного ведомства Словакии, будет особенно важен в процессе послевоенного восстановления страны.
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В миреУкраинаСловакияХерсонская областьРоберт ФицоДенис Шмыгаль
 
 
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