https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913698467.html

Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования

Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования - РИА Новости, 04.12.2023

Словакия готова помочь Украине с техникой для разминирования

Словакия готова поставить Украине технику для разминирования территорий, сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:37

2023-12-04T17:37

2023-12-04T17:37

в мире

украина

словакия

херсонская область

роберт фицо

денис шмыгаль

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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словакия готова поставить Украине технику для разминирования территорий, сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо. "Мы готовы помочь Украине в вопросах разминирования, проставить для этого специальную технику, например, машины "Божена", сотрудничать в энергетической области, включая мониторинг гражданских атомных установок и помогать гуманитарно", - написал Фицо в соцсетях по итогам телефонного разговора с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Ранее глава словацкого МИД Юрай Бланар сообщал, что Словакия планирует профинансировать производство для Украины двух машин для разминирования "Божена-4" в рамках гуманитарной помощи, которые в начале 2024 года уже могли бы работать в Херсонской области. Ранее Братислава поставила Киеву 10 дистанционно управляемых систем разминирования "Божена" словацкого производства. На сайте министерства обороны республики отмечается, что "Божена" предназначена для ликвидации мин, от которых преимущественно страдает гражданское население. Вопрос разминирования территории Украины, по данным оборонного ведомства Словакии, будет особенно важен в процессе послевоенного восстановления страны.

https://ria.ru/20231204/rakety-1913696356.html

украина

словакия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, словакия, херсонская область , роберт фицо, денис шмыгаль