https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html

Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине

Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине - РИА Новости, 04.12.2023

Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву со складов словацкой армии. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:13

2023-12-04T17:13

2023-12-04T17:13

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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву со складов словацкой армии. "Я подтвердил интерес Словакии помогать Украине в гуманитарных и гражданских областях. Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и (складов - ред.) армии", - написал Фицо в соцсетях по итогам состоявшегося разговора. Он отметил, что конфликт на Украине ведет лишь к кровопролитию без результатов. "Мы не верим в военное решение конфликта на Украине", - добавил Фицо.

https://ria.ru/20231204/niderlandy-1913661935.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, киев