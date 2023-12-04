https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине - РИА Новости, 04.12.2023
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву со складов словацкой армии. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:13
2023-12-04T17:13
2023-12-04T17:13
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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву со складов словацкой армии. "Я подтвердил интерес Словакии помогать Украине в гуманитарных и гражданских областях. Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и (складов - ред.) армии", - написал Фицо в соцсетях по итогам состоявшегося разговора. Он отметил, что конфликт на Украине ведет лишь к кровопролитию без результатов. "Мы не верим в военное решение конфликта на Украине", - добавил Фицо.
https://ria.ru/20231204/niderlandy-1913661935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, роберт фицо, денис шмыгаль, киев
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Киев
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
Премьер Словакии Фицо в разговоре со Шмыгалем исключил поставки оружия Украине