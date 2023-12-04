https://ria.ru/20231204/simferopol-1913583538.html
В Крыму четыре человека погибли, отравившись угарным газом
В Крыму четыре человека погибли, отравившись угарным газом - РИА Новости, 04.12.2023
В Крыму четыре человека погибли, отравившись угарным газом
Семья из семи человек отравилась, предварительно, угарным газом в селе Укромное под Симферополем, в результате погибли супружеская пара и двое детей, еще трое... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:45
2023-12-04T11:45
2023-12-04T12:15
происшествия
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Семья из семи человек отравилась, предварительно, угарным газом в селе Укромное под Симферополем, в результате погибли супружеская пара и двое детей, еще трое их детей госпитализированы, сообщил СУСК РФ по Крыму."Сегодня ранним утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четверых человек - супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь", - сообщила пресс-служба ведомства.Погибших обнаружил работодатель, после того как глава семьи не пришел на работу. В настоящее время с привлечением специалистов "Крымгазсети" поводится осмотр дома, отопительных приборов, газового котла, системы вентиляции. Идет расследование причин трагедии.В региональном минздраве РИА Новости уточнили, что из троих госпитализированных - двое несовершеннолетних."Трое пострадавших доставлены в медицинские организации. Один взрослый в состоянии средней степени тяжести - в ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная клиническая больница", двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии - в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму четыре человека погибли, отравившись угарным газом
Под Симферополем родители и двое детей погибли, отравившись угарным газом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости.
Семья из семи человек отравилась, предварительно, угарным газом в селе Укромное под Симферополем, в результате погибли супружеская пара и двое детей, еще трое их детей госпитализированы, сообщил
СУСК РФ по Крыму.
«
"Сегодня ранним утром в частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четверых человек - супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы в медучреждение, где им оказывается помощь", - сообщила пресс-служба ведомства.
Погибших обнаружил работодатель, после того как глава семьи не пришел на работу. В настоящее время с привлечением специалистов "Крымгазсети" поводится осмотр дома, отопительных приборов, газового котла, системы вентиляции. Идет расследование причин трагедии.
В региональном минздраве РИА Новости уточнили, что из троих госпитализированных - двое несовершеннолетних.
"Трое пострадавших доставлены в медицинские организации. Один взрослый в состоянии средней степени тяжести - в ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная клиническая больница", двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии - в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", - сообщили в минздраве.
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