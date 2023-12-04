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Си Цзиньпин призвал человечество объединиться для построения лучшего мира
Си Цзиньпин призвал человечество объединиться для построения лучшего мира - РИА Новости, 04.12.2023
Си Цзиньпин призвал человечество объединиться для построения лучшего мира
Человечество должно объединиться перед лицом беспрецедентных глобальных перемен и сообща строить лучший мир, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:19
2023-12-04T06:19
2023-12-04T06:19
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Человечество должно объединиться перед лицом беспрецедентных глобальных перемен и сообща строить лучший мир, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Перед лицом беспрецедентных изменений в мире, эпохальных и исторических перемен человеческое общество должно объединиться, придерживаться принципов взаимного обучения, открытости и инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества, продвигать общечеловеческие ценности, сообща строить лучший мир", - говорится в поздравительном письме главы КНР в адрес участников международного форума "Цунду-2023", текст которого распространило Центральное телевидение Китая. В понедельник в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая открылся международный форум "Цунду-2023" (Imperial Springs International Forum-2023). В этом году форум проходит под девизом "многосторонность: больше обменов, больше инклюзивности, больше сотрудничества".
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китай, гуанчжоу, в мире, гуандун, си цзиньпин
Китай, Гуанчжоу, В мире, Гуандун, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал человечество объединиться для построения лучшего мира
Си Цзиньпин: человечество должно объединиться и сообща строить лучший мир
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Человечество должно объединиться перед лицом беспрецедентных глобальных перемен и сообща строить лучший мир, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Перед лицом беспрецедентных изменений в мире, эпохальных и исторических перемен человеческое общество должно объединиться, придерживаться принципов взаимного обучения, открытости и инклюзивности, взаимовыгодного сотрудничества, продвигать общечеловеческие ценности, сообща строить лучший мир", - говорится в поздравительном письме главы КНР в адрес участников международного форума "Цунду-2023", текст которого распространило Центральное телевидение Китая.
Китай нашел ахиллесову пяту США
В понедельник в городе Гуанчжоу
провинции Гуандун
на юге Китая открылся международный форум "Цунду-2023" (Imperial Springs International Forum-2023). В этом году форум проходит под девизом "многосторонность: больше обменов, больше инклюзивности, больше сотрудничества".