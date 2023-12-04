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В ЛНР задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 04.12.2023
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10:15 04.12.2023 (обновлено: 11:00 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/shpionazh-1913553976.html
В ЛНР задержали агента украинских спецслужб
В ЛНР задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 04.12.2023
В ЛНР задержали агента украинских спецслужб
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего данные о российских военных, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:15
2023-12-04T11:00
луганская народная республика
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего данные о российских военных, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов", — сказали в ведомстве.Следствие установило, что житель ЛНР оказывал содействие Вооруженным силам Украины, собирая сведения военного характера о местах дислокации российских бойцов и техники. При этом он в том числе использовал предоставленные противником технические средства.Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Сейчас ведется следствие.Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают злоумышленников.
https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html
https://ria.ru/20231129/agent-1912547177.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Луганская Народная Республика, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

В ЛНР задержали украинского агента, который собирал данные о российских военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего данные о российских военных, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов", — сказали в ведомстве.
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Следствие установило, что житель ЛНР оказывал содействие Вооруженным силам Украины, собирая сведения военного характера о местах дислокации российских бойцов и техники. При этом он в том числе использовал предоставленные противником технические средства.
Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Сейчас ведется следствие.
Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают злоумышленников.
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