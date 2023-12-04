https://ria.ru/20231204/shpionazh-1913553976.html

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 04.12.2023

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего данные о российских военных, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:15

2023-12-04T10:15

2023-12-04T11:00

луганская народная республика

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15ddbf709b8dc43ee093d60bef3c9d69.jpg

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего данные о российских военных, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов", — сказали в ведомстве.Следствие установило, что житель ЛНР оказывал содействие Вооруженным силам Украины, собирая сведения военного характера о местах дислокации российских бойцов и техники. При этом он в том числе использовал предоставленные противником технические средства.Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Сейчас ведется следствие.Украина постоянно пытается организовать работу своих агентов на территории России. Они передают военные данные Киеву или готовят диверсии в стране. Российские спецслужбы регулярно задерживают злоумышленников.

https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html

https://ria.ru/20231129/agent-1912547177.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина