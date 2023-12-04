https://ria.ru/20231204/shpionazh-1913528386.html

СМИ: экс-посла США в Боливии арестовали по обвинению в шпионаже для Кубы

СМИ: экс-посла США в Боливии арестовали по обвинению в шпионаже для Кубы - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: экс-посла США в Боливии арестовали по обвинению в шпионаже для Кубы

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча арестован в американском штате Флорида по обвинению в шпионаже в пользу правительства Кубы, передает агентство... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:46

2023-12-04T05:46

2023-12-04T10:31

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча арестован в американском штате Флорида по обвинению в шпионаже в пользу правительства Кубы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванные источники. Как рассказали агентству два неназванных источника, знакомых с ходом расследования, 73-летний Роча был арестован в городе Майами в пятницу. "Министерство юстиции США обвиняет Рочу в работе по продвижению интересов кубинского правительства", - отметил один из источников. Добавляется, что более подробная информация о деле будет обнародована на заседании суда в понедельник. По данным агентства, Роча был главным дипломатом США в Аргентине с 1997 по 2000 год. Уточняется, что во время работы в качестве посла США в Боливии с 2002 года он непосредственно вмешался в президентскую гонку 2002 года. По данным агентства, дипломат предупредил власти за несколько недель до голосования, что США прекратят помощь южноамериканской стране в случае избрания экс-президента Боливии Эво Моралеса.

https://ria.ru/20231031/pentagon-1906368602.html

https://ria.ru/20231106/litva-1907786916.html

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сша, боливия, флорида, эво моралес, в мире