https://ria.ru/20231204/sholtsa-1913527389.html

"Хаос": соратник по коалиции унизил Шольца

"Хаос": соратник по коалиции унизил Шольца - РИА Новости, 04.12.2023

"Хаос": соратник по коалиции унизил Шольца

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("Зеленые") раскритиковал в интервью Der Spiegel действия канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T05:11

2023-12-04T05:11

2023-12-04T05:11

в мире

германия

украина

олаф шольц

бундестаг германии

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер ("Зеленые") раскритиковал в интервью Der Spiegel действия канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) в условиях бюджетного кризиса, заявив, что тот представляет большую угрозу для поддержки Украины.По его словам, в своем недавнем обращении к парламенту Шольц "не объяснил, что же произошло на самом деле" (в связи с бюджетным кризисом. – ред.), дав "технические ответы, а не политические". "Мне бы хотелось, чтобы Олаф Шольц сказал, что сожалеет об этом хаосе", - подчеркнул он.По его словам, "как канцлер" Шольц должен извиниться перед гражданами Германии, "он несет ответственность".При этом Хофрайтер выразил мнение, что нынешней канцлер представляет "большую угрозу" для поддержки Украины. "Он до сих пор не понимает, что, когда дело доходит до геополитических вопросов, мы не можем продолжать полагаться на демократическое голосование в США", - резюмировал парламентарий.Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны.Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.В правительственную "светофорную" коалицию входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

https://ria.ru/20231128/reyting-1912401540.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, бундестаг германии