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Шиитские группировки заявили об атаке на базы США в Ираке и Сирии
Шиитские группировки заявили об атаке на базы США в Ираке и Сирии - РИА Новости, 04.12.2023
Шиитские группировки заявили об атаке на базы США в Ираке и Сирии
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников базы США в Сирии и Ираке. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:02
2023-12-04T00:02
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КАИР, 4 дек - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников базы США в Сирии и Ираке.Ранее в воскресенье формирования сообщили о ракетном ударе по американской базе в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии."В ответ на преступления, которые противник совершает против наших людей в Газе, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали с помощью беспилотника базу американского оккупанта Green Village в Сирии, было прямое попадание в цель", - говорится в заявлении.Кроме того, как утверждается, с помощью БПЛА был нанесен удар по американской базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака.Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что американские войска на Ближнем Востоке с 17 октября 74 раза подверглись атакам.Американская армия незаконно контролирует территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск считает присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытого воровства нефти.
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в мире, сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Министерство обороны США
Шиитские группировки заявили об атаке на базы США в Ираке и Сирии
Шиитские группировки заявили об атаке с помощью БПЛА на базы США в Ираке и Сирии