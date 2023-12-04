https://ria.ru/20231204/seyshely-1913655178.html
Сейшелы рассчитывают на увеличение турпотока из России
Сейшелы рассчитывают на увеличение турпотока из России - РИА Новости, 04.12.2023
Сейшелы рассчитывают на увеличение турпотока из России
Более 40 тысяч туристов из России планируют принять Сейшельские острова в 2023 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:33
2023-12-04T16:33
2023-12-04T16:33
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 40 тысяч туристов из России планируют принять Сейшельские острова в 2023 году, сообщает АТОР.Как рассказал министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонд, к 26 ноября, согласно официальной статистике, Сейшелы приняли 34 524 туриста из России. К концу года этот показатель должен достичь 40 тысяч визитов.По его словам, основной план государства предполагает, что турпоток из России будет увеличиваться на пять процентов ежегодно. Министр также не исключил, что РФ станет первым въездным рынком для Сейшел по объему визитов.Кроме того, он подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры об увеличении количества прямых рейсов "Аэрофлота" из Москвы до четырех еженедельно."Российский рынок очень важен для нас. Мы намерены предпринимать усилия для продвижения Сейшел в РФ. Мы очень рады, что нам удалось отстоять для "Аэрофлота" возможность выполнять прямые рейсы", – заявил чиновник.Вероятно также, что в ближайшие годы аэропорт Маэ – главного острова Сейшел – будет модернизирован. Однако о гигантских стройках речи нет: терминал должен быть обновлен, но обслуживать больше полумиллиона туристов ему вряд ли придется.Сильвестр Радегонд подчеркнул, что Сейшелы не относятся к сегменту массового туризма, и политика островного государства не предполагает каких-то специальных преференций и адаптации услуг для отдельных рынков. "Мы хотим, чтобы, приезжая на Сейшелы, туристы погружались в креольскую культуру", – сказал министр.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, туристы, сейшельские острова, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сейшельские острова, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Сейшелы рассчитывают на увеличение турпотока из России
Сейшелы планируют принять в 2023 году более 40 тысяч туристов из России
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Более 40 тысяч туристов из России планируют принять Сейшельские острова в 2023 году, сообщает
АТОР.
Как рассказал министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонд, к 26 ноября, согласно официальной статистике, Сейшелы приняли 34 524 туриста из России. К концу года этот показатель должен достичь 40 тысяч визитов.
По его словам, основной план государства предполагает, что турпоток из России будет увеличиваться на пять процентов ежегодно. Министр также не исключил, что РФ станет первым въездным рынком для Сейшел по объему визитов.
Кроме того, он подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры об увеличении количества прямых рейсов "Аэрофлота
" из Москвы
до четырех еженедельно.
«
"Российский рынок очень важен для нас. Мы намерены предпринимать усилия для продвижения Сейшел в РФ. Мы очень рады, что нам удалось отстоять для "Аэрофлота" возможность выполнять прямые рейсы", – заявил чиновник.
Вероятно также, что в ближайшие годы аэропорт Маэ – главного острова Сейшел – будет модернизирован. Однако о гигантских стройках речи нет: терминал должен быть обновлен, но обслуживать больше полумиллиона туристов ему вряд ли придется.
Сильвестр Радегонд подчеркнул, что Сейшелы не относятся к сегменту массового туризма, и политика островного государства не предполагает каких-то специальных преференций и адаптации услуг для отдельных рынков. "Мы хотим, чтобы, приезжая на Сейшелы, туристы погружались в креольскую культуру", – сказал министр.
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