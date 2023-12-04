https://ria.ru/20231204/sevastopol-1913585987.html

Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе

Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе - РИА Новости, 04.12.2023

Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе

Ущерб от шторма и урагана, накрывших Севастополь неделю назад, составил порядка 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:51

2023-12-04T11:51

2023-12-04T12:02

севастополь

сильный шторм на черноморском побережье россии

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Ущерб от шторма и урагана, накрывших Севастополь неделю назад, составил порядка 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Предварительно, ущерб порядка 6,5 миллиардов", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.По его словам, эта сумма уже заявлена на федеральный уровень. "Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств", - подчеркнул губернатор.По его словам, компенсации будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим в результате удара стихии.Ущерб Крыму от стихии республиканское МЧС оценило почти в 40 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231201/akvarium-1913092526.html

https://ria.ru/20231201/shtorm-1913074118.html

севастополь

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)