https://ria.ru/20231204/sevastopol-1913585987.html
Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе
Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе - РИА Новости, 04.12.2023
Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе
Ущерб от шторма и урагана, накрывших Севастополь неделю назад, составил порядка 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:51
2023-12-04T11:51
2023-12-04T12:02
севастополь
сильный шторм на черноморском побережье россии
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912040357_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_ece93c1a700d515e9902264b6f087ebd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Ущерб от шторма и урагана, накрывших Севастополь неделю назад, составил порядка 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Предварительно, ущерб порядка 6,5 миллиардов", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.По его словам, эта сумма уже заявлена на федеральный уровень. "Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств", - подчеркнул губернатор.По его словам, компенсации будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим в результате удара стихии.Ущерб Крыму от стихии республиканское МЧС оценило почти в 40 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231201/akvarium-1913092526.html
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913074118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, сильный шторм на черноморском побережье россии, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор дал оценку ущерба от шторма в Севастополе
Ущерб от шторма в Севастополе предварительно составил 6,5 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Ущерб от шторма и урагана, накрывших Севастополь неделю назад, составил порядка 6,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Предварительно, ущерб порядка 6,5 миллиардов", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства.
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По его словам, эта сумма уже заявлена на федеральный уровень. "Ждем дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств", - подчеркнул губернатор.
По его словам, компенсации будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам, пострадавшим в результате удара стихии.
Ущерб Крыму от стихии республиканское МЧС
оценило почти в 40 миллиардов рублей.
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