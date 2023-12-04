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Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей в МО

Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей в МО - РИА Новости, 04.12.2023

Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей в МО

Многодетные семьи в Московской области могут рассчитывать на 17 региональных мер поддержки. Среди них бесплатный проезд в общественном транспорте, выплаты,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:36

2023-12-04T19:36

2023-12-04T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

людмила болатаева

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Многодетные семьи в Московской области могут рассчитывать на 17 региональных мер поддержки. Среди них бесплатный проезд в общественном транспорте, выплаты, жилищные сертификаты и другие льготы. О помощи таким семьям губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава минсоцразвития Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".В Московской области всего 107 тысяч многодетных семей. Для них предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки. Семьям, в которых воспитываются семь и более детей, а также тройняшки и четверняшки, доступны жилищные сертификаты. Их уже получили 263 семьи.Андрей Воробьев отметил, что жители региона часто обращаются и за другой помощью. Например, сообщают, что семья нуждается в автомобиле для совместных поездок куда-то."У всех многодетных семей разные ситуации. Важно понять, кому необходима особая забота. Ведь чем больше детей, тем сложнее. Нужно провести дополнительный анализ, чтобы еще более адресно защитить тех, кто в этом особенно нуждается", – сообщил Андрей Воробьев.С прошлого года в регионе действует комплексная услуга, по которой многодетные семьи могут получить сразу пять мер социальной поддержки. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах" или "Доброделе".Людмила Болатаева отметила, что в следующем году на поддержку многодетных семей в Московской области выделят 6,4 миллиарда рублей."Есть льготы, которые полагаются всем, но есть и дополнительные, которые зависят от конкретной жизненной ситуации. Около 23 тысячам семей, имеющим невысокий доход, оказывается материальная помощь в виде различных детский пособий и бесплатного проезда", – пояснила она.Также многодетным семьям доступны выплаты на погашение ипотеки, компенсация путевок в детские лагеря, предоставление земельных участков, скидки в аптеках и магазинах.Кроме того, Московская область также предоставляет выплату в размере от трех до 10 тысяч рублей на покупку школьной формы. Первоклассники получают рюкзаки с необходимыми для учебы принадлежностями и сертификаты на кружки и секции.Материнский капитал от Социального фонда России размером 776 тысяч рублей в этом году получили 48 семей. Для покупки жилья его использовали 17 тысяч из них.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, людмила болатаева