https://ria.ru/20231204/sammit-1913742025.html

СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве

СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве

Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:12

2023-12-04T20:12

2023-12-04T20:56

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украина

евросоюз

молдавия

грузия

европейский совет

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз, передает агентство Рейтер."Европейский совет решил открыть переговоры по вступлению с Украиной и Молдавией", — говорится в тексте.Кроме того, на саммите планируется предоставить Грузии статус кандидата при условии соблюдения необходимых критериев. Также Евросоюз намерен заявить о готовности начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, когда там выполнят определенные условия.Как следует из повестки саммита, постоянные представители стран — членов ЕС на заседаниях 5, 6 и 10 декабря начнут согласовывать проект этих решений. Кроме того, в среду и воскресенье они продолжат работу над двенадцатым пакетом санкций против России. Как уточняется, новые ограничения все еще находятся на начальном этапе согласования.Помимо этого, постпреды попытаются выработать единое мнение по увеличению многолетнего бюджета ЕС на период до 2027 года, в котором предусмотрены 50 миллиардов евро для макрофинансовой помощи Украине. По этой статье расходов между странами союза также нет согласия, а отсутствие решения до конца года угрожает остановкой финансирования Киева из Брюсселя уже с января 2024-го.В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.Обе бывшие советские республики получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Тогда им выдвинули несколько жестких требований для формального начала переговоров. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20231129/es-1912542516.html

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, молдавия, грузия, европейский совет