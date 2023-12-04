Рейтинг@Mail.ru
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 04.12.2023 (обновлено: 20:56 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/sammit-1913742025.html
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве
Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:12
2023-12-04T20:56
в мире
украина
евросоюз
молдавия
грузия
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз, передает агентство Рейтер.&quot;Европейский совет решил открыть переговоры по вступлению с Украиной и Молдавией&quot;, — говорится в тексте.Кроме того, на саммите планируется предоставить Грузии статус кандидата при условии соблюдения необходимых критериев. Также Евросоюз намерен заявить о готовности начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, когда там выполнят определенные условия.Как следует из повестки саммита, постоянные представители стран — членов ЕС на заседаниях 5, 6 и 10 декабря начнут согласовывать проект этих решений. Кроме того, в среду и воскресенье они продолжат работу над двенадцатым пакетом санкций против России. Как уточняется, новые ограничения все еще находятся на начальном этапе согласования.Помимо этого, постпреды попытаются выработать единое мнение по увеличению многолетнего бюджета ЕС на период до 2027 года, в котором предусмотрены 50 миллиардов евро для макрофинансовой помощи Украине. По этой статье расходов между странами союза также нет согласия, а отсутствие решения до конца года угрожает остановкой финансирования Киева из Брюсселя уже с января 2024-го.В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.Обе бывшие советские республики получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Тогда им выдвинули несколько жестких требований для формального начала переговоров. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231129/es-1912542516.html
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html
украина
молдавия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, молдавия, грузия, европейский совет
В мире, Украина, Евросоюз, Молдавия, Грузия, Европейский совет
СМИ: саммит ЕС даст старт переговорам с Украиной и Молдавией о членстве

Reuters: на саммите ЕС решат начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Проект пока еще не согласованных выводов саммита ЕС, который должен пройти 14-15 декабря, содержит решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз, передает агентство Рейтер.
«

"Европейский совет решил открыть переговоры по вступлению с Украиной и Молдавией", — говорится в тексте.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз
29 ноября, 09:21
Кроме того, на саммите планируется предоставить Грузии статус кандидата при условии соблюдения необходимых критериев. Также Евросоюз намерен заявить о готовности начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, когда там выполнят определенные условия.
Как следует из повестки саммита, постоянные представители стран — членов ЕС на заседаниях 5, 6 и 10 декабря начнут согласовывать проект этих решений. Кроме того, в среду и воскресенье они продолжат работу над двенадцатым пакетом санкций против России. Как уточняется, новые ограничения все еще находятся на начальном этапе согласования.
Помимо этого, постпреды попытаются выработать единое мнение по увеличению многолетнего бюджета ЕС на период до 2027 года, в котором предусмотрены 50 миллиардов евро для макрофинансовой помощи Украине. По этой статье расходов между странами союза также нет согласия, а отсутствие решения до конца года угрожает остановкой финансирования Киева из Брюсселя уже с января 2024-го.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям"
24 ноября, 11:14
В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.
Обе бывшие советские республики получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года. Тогда им выдвинули несколько жестких требований для формального начала переговоров. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.
Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз
29 ноября, 15:27
 
В миреУкраинаЕвросоюзМолдавияГрузияЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала