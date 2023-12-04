РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки"
РЖД предложили пассажирам выбрать имя полностью российскому аналогу "Ласточки"
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМакет российского электропоезда серии ЭС104 на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Макет российского электропоезда серии ЭС104 на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РЖД предложили пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила компания.
"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.
Выбрать можно из следующих названий: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка", "Финист". Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.
Электропоезд ЭС104 — аналог так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 посадочных мест, тогда как в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", их было 346. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Одной из фишек нового электропоезда стало большее число туалетов — три вместо двух.
Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Он также называл новый поезд "Ласточка 2.0".
Первые такие электропоезда должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 состава. Компания планирует запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.