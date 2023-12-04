https://ria.ru/20231204/rzhd-1913698624.html

РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки"

РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки" - РИА Новости, 04.12.2023

РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки"

РЖД предложили пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила компания. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:39

2023-12-04T17:39

2023-12-04T18:49

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РЖД предложили пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила компания."В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.Выбрать можно из следующих названий: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка", "Финист". Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.Электропоезд ЭС104 — аналог так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 посадочных мест, тогда как в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", их было 346. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Одной из фишек нового электропоезда стало большее число туалетов — три вместо двух.Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Он также называл новый поезд "Ласточка 2.0".Первые такие электропоезда должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 состава. Компания планирует запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.

https://ria.ru/20231113/robot-1909149448.html

https://ria.ru/20231127/lastochka-1912059531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, байкал, россия, дмитрий пегов, ржд, уральские локомотивы, екатеринбург, новости - туризм