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РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки" - РИА Новости, 04.12.2023
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17:39 04.12.2023 (обновлено: 18:49 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rzhd-1913698624.html
РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки"
РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки" - РИА Новости, 04.12.2023
РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки"
РЖД предложили пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила компания. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:39
2023-12-04T18:49
экономика
технологии
байкал
россия
дмитрий пегов
ржд
уральские локомотивы
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РЖД предложили пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила компания."В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.Выбрать можно из следующих названий: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка", "Финист". Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.Электропоезд ЭС104 — аналог так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 посадочных мест, тогда как в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", их было 346. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Одной из фишек нового электропоезда стало большее число туалетов — три вместо двух.Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Он также называл новый поезд "Ласточка 2.0".Первые такие электропоезда должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 состава. Компания планирует запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.
https://ria.ru/20231113/robot-1909149448.html
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экономика, технологии, байкал, россия, дмитрий пегов, ржд, уральские локомотивы, екатеринбург, новости - туризм
Экономика, Технологии, Байкал, Россия, Дмитрий Пегов, РЖД, Уральские локомотивы, Екатеринбург, Новости - Туризм
РЖД предложили проголосовать за имя для аналога "Ласточки"

РЖД предложили пассажирам выбрать имя полностью российскому аналогу "Ласточки"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМакет российского электропоезда серии ЭС104 на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Макет российского электропоезда серии ЭС104 на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Макет российского электропоезда серии ЭС104 на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РЖД предложили пассажирам принять участие в выборе имени для полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила компания.
"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.
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Выбрать можно из следующих названий: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка", "Финист". Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.
Электропоезд ЭС104 — аналог так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 посадочных мест, тогда как в "Ласточке", построенной "Синара — транспортные машины" вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", их было 346. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Одной из фишек нового электропоезда стало большее число туалетов — три вместо двух.
Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Он также называл новый поезд "Ласточка 2.0".
Первые такие электропоезда должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 состава. Компания планирует запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.
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