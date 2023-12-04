Рейтинг@Mail.ru
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:39
2023-12-04T22:39
политика
россия
владимир путин
русофобия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом. "То, что вы сказали, то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Безусловно, здесь нужны какие-то системные меры…. Давайте вместе с вами, с Советом по правам человека, вместе с министерством иностранных дел, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит", - подчеркнул Путин на встрече с членами СПЧ. Президент отметил, что будут сформулированы подходы к этим процессам. "Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику", - заключил Путин, рассуждая о странах, проявляющих недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам РФ, проживающим на их территории.
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, русофобия, в мире
Политика, Россия, Владимир Путин, русофобия, В мире
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин

Путин: будут разработаны меры реакции на случаи проявления русофобии за рубежом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом.
«
"То, что вы сказали, то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Безусловно, здесь нужны какие-то системные меры…. Давайте вместе с вами, с Советом по правам человека, вместе с министерством иностранных дел, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит", - подчеркнул Путин на встрече с членами СПЧ.
Президент отметил, что будут сформулированы подходы к этим процессам. "Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику", - заключил Путин, рассуждая о странах, проявляющих недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам РФ, проживающим на их территории.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин заявил о русофобии на Западе
Вчера, 20:43
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинрусофобияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала