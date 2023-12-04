https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html

Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин

Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023

Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:39

2023-12-04T22:39

2023-12-04T22:39

политика

россия

владимир путин

русофобия

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством России будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом. "То, что вы сказали, то, с чем мы сталкиваемся, конечно, требует от нас внимательного отношения к этим процессам, требует нашей корректировки в отношениях с этими странами, в которых происходят вещи подобного рода, и требует нашего внимательного отношения к людям, которые хотят вернуться на свою историческую родину. Безусловно, здесь нужны какие-то системные меры…. Давайте вместе с вами, с Советом по правам человека, вместе с министерством иностранных дел, с правительством России подумаем, как реагировать на то, что происходит", - подчеркнул Путин на встрече с членами СПЧ. Президент отметил, что будут сформулированы подходы к этим процессам. "Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику", - заключил Путин, рассуждая о странах, проявляющих недружественное и дискриминирующее отношение к гражданам РФ, проживающим на их территории.

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, русофобия, в мире