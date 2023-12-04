https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913755427.html
Русофобия в странах Прибалтики была еще до СВО, заявил Путин
Русофобия в странах Прибалтики была еще до СВО, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Русофобия в странах Прибалтики была еще до СВО, заявил Путин
Русофобия в странах Прибалтики была еще до специальной военной операции, а сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи, заявил президент... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:31
2023-12-04T21:31
2023-12-04T21:47
прибалтика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Русофобия в странах Прибалтики была еще до специальной военной операции, а сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи, заявил президент России Владимир Путин."Что такое русофобия – это мы знаем, мы давно с этим столкнулись. И прежде всего, конечно, это все происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чем. Кто-то, может быть, решил воспользоваться специальной военной операцией для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи. Но это их дело, это их не украшает, безусловно", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Он отметил, что желание государства, чтобы люди, проживающие на его территории, с уважением относились к традициям, культуре и в том числе к языку страны пребывания, – абсолютно законное.
https://ria.ru/20231204/zheny-1913755037.html
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прибалтика, россия, владимир путин
Прибалтика, Россия, Владимир Путин
Русофобия в странах Прибалтики была еще до СВО, заявил Путин
Путин: русофобия в Прибалтике была еще до СВО, сейчас ей решили воспользоваться