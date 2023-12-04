https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html
Путин заявил о русофобии на Западе
Путин заявил о русофобии на Западе - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил о русофобии на Западе
Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:43
2023-12-04T20:43
2023-12-04T21:21
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и русофобию, заявил президент России Владимир Путин."Десятого декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."На протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении Донбасса", - отметил Путин."В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", - сказал президент России.
https://ria.ru/20231120/krym-1910494248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире
Путин заявил о русофобии на Западе
Путин: контролируемые Западом институты прав человека демонстрируют русофобию
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и русофобию, заявил президент России Владимир Путин.
"Десятого декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН
всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"На протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении Донбасса", - отметил Путин.
"В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", - сказал президент России.
В Крыму сравнили русофобию с нацизмом