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Путин заявил о русофобии на Западе - РИА Новости, 04.12.2023
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20:43 04.12.2023 (обновлено: 21:21 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html
Путин заявил о русофобии на Западе
Путин заявил о русофобии на Западе - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил о русофобии на Западе
Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:43
2023-12-04T21:21
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и русофобию, заявил президент России Владимир Путин."Десятого декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."На протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении Донбасса", - отметил Путин."В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", - сказал президент России.
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владимир путин, в мире
Владимир Путин, В мире
Путин заявил о русофобии на Западе

Путин: контролируемые Западом институты прав человека демонстрируют русофобию

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и русофобию, заявил президент России Владимир Путин.
"Десятого декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"На протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении Донбасса", - отметил Путин.
"В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", - сказал президент России.
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