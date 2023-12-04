https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html

Путин заявил о русофобии на Западе

Путин заявил о русофобии на Западе - РИА Новости, 04.12.2023

Путин заявил о русофобии на Западе

Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:43

2023-12-04T20:43

2023-12-04T21:21

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, контролируемые Западом, демонстрируют ангажированность и русофобию, заявил президент России Владимир Путин."Десятого декабря исполняется 75 лет со дня принятия ООН всеобщей декларации прав человека. К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность", - сказал он в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."На протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении Донбасса", - отметил Путин."В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов", - сказал президент России.

https://ria.ru/20231120/krym-1910494248.html

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владимир путин, в мире