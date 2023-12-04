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Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
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18:32 04.12.2023 (обновлено: 20:18 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rossiya-1913719019.html
Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин
Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин
Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было, рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами, заявил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:32
2023-12-04T20:18
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было, рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал Путин в понедельник на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать", - добавил президент РФ.Он отметил, что мир сейчас "находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию"."Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок. Полагаю, что это уже для всех стало абсолютно очевидным. Естественно, такой фундаментальный процесс идет не без трудностей. Однако он носит объективный и, хочу это подчеркнуть, необратимый характер", - заявил Путин.
https://ria.ru/20231128/rusofobiya-1912416548.html
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владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин

Путин: Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было, рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", - сказал Путин в понедельник на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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«
"Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать", - добавил президент РФ.
Он отметил, что мир сейчас "находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию".
«
"Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок. Полагаю, что это уже для всех стало абсолютно очевидным. Естественно, такой фундаментальный процесс идет не без трудностей. Однако он носит объективный и, хочу это подчеркнуть, необратимый характер", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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