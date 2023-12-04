https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html

"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ

"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ

Российские военные перешли на тактику полного уничтожения Вооруженных сил Украины, сообщает Interia со ссылкой на слова польского генерала Леона Коморницкого. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:09

2023-12-04T16:09

2023-12-04T20:03

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские военные перешли на тактику полного уничтожения Вооруженных сил Украины, сообщает Interia со ссылкой на слова польского генерала Леона Коморницкого."В последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства допустили ряд ошибок, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте", — говорится в материале.По словам военного, украинцы совершили крупный просчет, сильно промедлив со своими планами по контрнаступлению, что дало российской армии достаточно времени подготовиться к обороне, таким образом истощив силы Киева.Теперь российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ, а отсутствие радикальных изменений в планах Украины лишь приведет к ее скорому поражению, считает Коморницкий."Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели — занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство", — резюмировал польский генерал.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".Украинское контрнаступление идет уже полгода, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html

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политика, украина, россия, киев, владимир путин, валерий залужный, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, в мире