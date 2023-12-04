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Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек - РИА Новости, 04.12.2023
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17:17 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rosgvardii-1913693645.html
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек - РИА Новости, 04.12.2023
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек
Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:17
2023-12-04T17:17
происшествия
воронежская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Погибший - пассажир фуры, на которого пришелся удар", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по предварительной информации, в результате ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" пострадали пять сотрудников Росгвардии.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек

В Воронежской области погиб пассажир фуры, столкнувшейся с колонной Росгвардии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Погибший - пассажир фуры, на которого пришелся удар", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по предварительной информации, в результате ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" пострадали пять сотрудников Росгвардии.
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля и микроавтобус в Балезинском районе в Удмуртии. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Удмуртии семь человек пострадали в массовом ДТП
14:19
 
ПроисшествияВоронежская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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