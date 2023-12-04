https://ria.ru/20231204/rosgvardii-1913693645.html
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек - РИА Новости, 04.12.2023
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек
Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:17
2023-12-04T17:17
2023-12-04T17:17
происшествия
воронежская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Погибший - пассажир фуры, на которого пришелся удар", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по предварительной информации, в результате ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" пострадали пять сотрудников Росгвардии.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек
В Воронежской области погиб пассажир фуры, столкнувшейся с колонной Росгвардии