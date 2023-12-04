https://ria.ru/20231204/rosgvardii-1913693645.html

Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек

Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек - РИА Новости, 04.12.2023

Под Воронежем в столкновении грузовика с колонной Росгвардии погиб человек

Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:17

2023-12-04T17:17

2023-12-04T17:17

происшествия

воронежская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пассажир фуры погиб при столкновении с колонной Росгвардии в Воронежской области, в ДТП, по уточненной информации, пострадали пятеро росгвардейцев, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Погибший - пассажир фуры, на которого пришелся удар", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по предварительной информации, в результате ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" пострадали пять сотрудников Росгвардии.

https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html

воронежская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)