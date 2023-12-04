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В MSF выразили обеспокоенность подростковой беременностью среди рохинджа - РИА Новости, 04.12.2023
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15:18 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rokhindzha-1913658018.html
В MSF выразили обеспокоенность подростковой беременностью среди рохинджа
В MSF выразили обеспокоенность подростковой беременностью среди рохинджа - РИА Новости, 04.12.2023
В MSF выразили обеспокоенность подростковой беременностью среди рохинджа
Малайзийская секция организации Medicins Sans Frontieres (MSF, "Врачи без границ") озабочена массовой подростковой беременностью среди девушек из семей,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:18
2023-12-04T15:18
в мире
малайзия
мьянма
бангладеш
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БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Малайзийская секция организации Medicins Sans Frontieres (MSF, "Врачи без границ") озабочена массовой подростковой беременностью среди девушек из семей, находящихся в Малайзии беженцев из Мьянмы, принадлежащих к этнической группе рохинджа. Об этом сообщили журналистам представители MSF Малайзии на пресс-конференции, посвященной публикации доклада организации о медицинских проблемах беженцев-рохинджа, находящихся в стране. Около 50 процентов девушек-подростков из числа рохинджа, которые обращаются за медицинской помощью в MSF, приходят к врачам с проблемами, связанными с беременностью, сообщила журналистам Фроуке Пелсма, глава миссии MSF в Малайзии. Средний возраст этих девушек – 15 с половиной лет, самой младшей пациентке – 12 лет, добавила она. Три из каждых четырех беременных девушек-подростков прибыли в Малайзию в последние два года из лагерей беженцев-рохинджа в Бангладеш в результате достигнутых их родителями договоренностей о браке с мужчинами-рохинджа, легально находящимися в Малайзии и проходящими процесс официального оформления в качестве беженцев по линии ООН, пояснила Пелсма. "Этих девушек их семьи часто заставляют выходить замуж, чтобы обеспечить их безопасность", - сказала глава представительства MSF, слова которой приводит малайзийская газета New Straits Times. Пелсма напомнила журналистам, что ситуация в лагерях беженцев-рохинджа в Бангладеш, куда более 700 тысяч рохинджа бежали из мьянманского штата Ракхайн в 2017 году в результате действий мьянманских вооруженных сил, в последние годы становится все хуже как с точки зрения экономики, так и безопасности. По ее словам, желая обеспечить своим дочерям более безопасную жизнь в Малайзии, их родители вынуждены вверять своих детей контрабандистам, которые за деньги берутся доставить новоиспеченных невест в Малайзию к женихам. "Это все идет от их статуса лиц без гражданства, они выходят замуж в таком молодом возрасте совсем не оттого, что жизнь здесь (экономически – ред.) лучше", - сказала Пелсма. "На самом деле, многие молодые женщины сожалеют, что отправились сюда (с контрабандистами – ред.). Они говорят – "Если бы я знала, насколько тяжелым будет это путешествие, я бы не поехала", - рассказала она, добавив, что девушки, уже находящиеся в Малайзии, часто стараются уговорить своих подруг и знакомых, оставшихся в Бангладеш, не соглашаться на то, чтобы их выдали замуж в Малайзию и отправили туда с контрабандистами. Пелсма подчеркнула, что большинство беженцев-рохинджа в Малайзии обращаются за медицинской помощью именно к "Врачам без границ", так как у них чаще всего еще нет официального статуса беженцев, и нет ни работы, ни денег, ни медицинской страховки. "Мы стараемся делать для них все, что можем, стараемся обеспечить им доступ к медицине в период, когда они еще не имеют статуса беженцев, подтвержденного ООН", - сказала она, отметив, что получение ооновского статуса иногда занимает до трех лет. Рохинджа, этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, массово проживающие в мьянманском штате Ракхайн, куда их завезли в качестве рабочей силы британские колонизаторы в XIX веке, в большинстве не имеют гражданства Мьянмы и считаются в этой стране нелегальными мигрантами из Бангладеш. В 2017 году после нападения группы боевиков-рохинджа на полицейские участки и расположения воинских частей в Ракхайне, вооруженные силы Мьянмы начали массированную операцию по выявлению и уничтожению боевиков, в ходе которой проводились массовые зачистки поселений рохинджа. В результате этой операции более 700 тысяч из 2 миллионов рохинджа, проживающих в Ракхайне, перешли границу Бангладеш и оказались в лагерях беженцев, в которых они находятся до сих пор. Обстановка в лагерях ухудшается в связи с высокой плотностью их увеличивающегося населения и недостаточностью финансирования. Многие рохинджа, как находящиеся в лагерях беженцев в Бангладеш, так и остающиеся в Ракхайне, пытаются получить убежище в мусульманских странах Юго-Восточной Азии, куда их перевозят контрабандисты, чаще всего морем, на переполненных и неприспособленных для перевозки людей судах.
https://ria.ru/20231120/rokhindzha-1910527381.html
https://ria.ru/20220321/rokhindzha-1779313031.html
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в мире, малайзия, мьянма, бангладеш, врачи без границ, оон
В мире, Малайзия, Мьянма, Бангладеш, Врачи без границ, ООН
В MSF выразили обеспокоенность подростковой беременностью среди рохинджа

MSF выразили обеспокоенность массовой подростковой беременностью среди рохинджа

© РИА Новости / Шахневаз Хан | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми в поисках места для жилья в лагере "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш
Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Шахневаз Хан
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Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере "Балухали" на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото
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БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Малайзийская секция организации Medicins Sans Frontieres (MSF, "Врачи без границ") озабочена массовой подростковой беременностью среди девушек из семей, находящихся в Малайзии беженцев из Мьянмы, принадлежащих к этнической группе рохинджа.
Об этом сообщили журналистам представители MSF Малайзии на пресс-конференции, посвященной публикации доклада организации о медицинских проблемах беженцев-рохинджа, находящихся в стране.
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20 ноября, 11:57
Около 50 процентов девушек-подростков из числа рохинджа, которые обращаются за медицинской помощью в MSF, приходят к врачам с проблемами, связанными с беременностью, сообщила журналистам Фроуке Пелсма, глава миссии MSF в Малайзии. Средний возраст этих девушек – 15 с половиной лет, самой младшей пациентке – 12 лет, добавила она.
Три из каждых четырех беременных девушек-подростков прибыли в Малайзию в последние два года из лагерей беженцев-рохинджа в Бангладеш в результате достигнутых их родителями договоренностей о браке с мужчинами-рохинджа, легально находящимися в Малайзии и проходящими процесс официального оформления в качестве беженцев по линии ООН, пояснила Пелсма.
"Этих девушек их семьи часто заставляют выходить замуж, чтобы обеспечить их безопасность", - сказала глава представительства MSF, слова которой приводит малайзийская газета New Straits Times. Пелсма напомнила журналистам, что ситуация в лагерях беженцев-рохинджа в Бангладеш, куда более 700 тысяч рохинджа бежали из мьянманского штата Ракхайн в 2017 году в результате действий мьянманских вооруженных сил, в последние годы становится все хуже как с точки зрения экономики, так и безопасности.
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По ее словам, желая обеспечить своим дочерям более безопасную жизнь в Малайзии, их родители вынуждены вверять своих детей контрабандистам, которые за деньги берутся доставить новоиспеченных невест в Малайзию к женихам.
"Это все идет от их статуса лиц без гражданства, они выходят замуж в таком молодом возрасте совсем не оттого, что жизнь здесь (экономически – ред.) лучше", - сказала Пелсма.
"На самом деле, многие молодые женщины сожалеют, что отправились сюда (с контрабандистами – ред.). Они говорят – "Если бы я знала, насколько тяжелым будет это путешествие, я бы не поехала", - рассказала она, добавив, что девушки, уже находящиеся в Малайзии, часто стараются уговорить своих подруг и знакомых, оставшихся в Бангладеш, не соглашаться на то, чтобы их выдали замуж в Малайзию и отправили туда с контрабандистами.
Пелсма подчеркнула, что большинство беженцев-рохинджа в Малайзии обращаются за медицинской помощью именно к "Врачам без границ", так как у них чаще всего еще нет официального статуса беженцев, и нет ни работы, ни денег, ни медицинской страховки.
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"Мы стараемся делать для них все, что можем, стараемся обеспечить им доступ к медицине в период, когда они еще не имеют статуса беженцев, подтвержденного ООН", - сказала она, отметив, что получение ооновского статуса иногда занимает до трех лет.
Рохинджа, этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, массово проживающие в мьянманском штате Ракхайн, куда их завезли в качестве рабочей силы британские колонизаторы в XIX веке, в большинстве не имеют гражданства Мьянмы и считаются в этой стране нелегальными мигрантами из Бангладеш.
В 2017 году после нападения группы боевиков-рохинджа на полицейские участки и расположения воинских частей в Ракхайне, вооруженные силы Мьянмы начали массированную операцию по выявлению и уничтожению боевиков, в ходе которой проводились массовые зачистки поселений рохинджа. В результате этой операции более 700 тысяч из 2 миллионов рохинджа, проживающих в Ракхайне, перешли границу Бангладеш и оказались в лагерях беженцев, в которых они находятся до сих пор. Обстановка в лагерях ухудшается в связи с высокой плотностью их увеличивающегося населения и недостаточностью финансирования. Многие рохинджа, как находящиеся в лагерях беженцев в Бангладеш, так и остающиеся в Ракхайне, пытаются получить убежище в мусульманских странах Юго-Восточной Азии, куда их перевозят контрабандисты, чаще всего морем, на переполненных и неприспособленных для перевозки людей судах.
 
В миреМалайзияМьянмаБангладешВрачи без границООН
 
 
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