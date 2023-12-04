https://ria.ru/20231204/repressii-1913767780.html

Путин: важно, чтобы политические репрессии не повторялись в истории страны

Путин: важно, чтобы политические репрессии не повторялись в истории страны - РИА Новости, 04.12.2023

Путин: важно, чтобы политические репрессии не повторялись в истории страны

Президент России Владимир Путин, говоря о жертвах политических репрессий, заявил, что важно, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:06

2023-12-04T23:06

2023-12-04T23:06

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о жертвах политических репрессий, заявил, что важно, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны. На встрече главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Кирилл Каледа попросил дать поручение о пролонгации госконцепции по увековечиванию жертв политических репрессий до 2029 года. "Когда мы говорим о жертвах политический репрессий, мы имеем в виду самых разных людей. Это и те, кто действительно был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся в силу разных внутриполитических причин за решеткой - в силу того, что они были причислены, либо действительно являлись участниками каких-то внутриполитических советских групп, группировок, которые боролись между собой и в результате этих столкновений оказались в числе репрессированных. Были совершенно случайные люди. Все это важно. Но для нас важнее другое. Важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "все это в целом нанесло огромный трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства". "И отсутствие права как такового в решении судеб людей - оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее", - сказал президент.

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html

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россия, владимир путин