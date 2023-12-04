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Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
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21:02 04.12.2023 (обновлено: 21:05 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rektor-1913750521.html
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний"
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний"
Глава АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках акции "Елка желаний" исполнит желание 5-летнего Ярослава из Тобольска,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:02
2023-12-04T21:05
общество
тобольск
алексей комиссаров
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках акции "Елка желаний" исполнит желание 5-летнего Ярослава из Тобольска, который написал, что хочет шведскую стенку. Комиссаров снял шарик с желанием мальчика на выставке "Россия" на ВДНХ. Ребенок написал, что хочет в подарок шведскую стенку. "Буду рад исполнить желание Ярослава. Я думаю, что в этом году не на одной "Елке желаний" побываю и с удовольствием все желания, которые смогу исполнить, исполню", - сказал Комиссаров. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/mechta-1913747824.html
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общество, тобольск, алексей комиссаров
Общество, Тобольск, Алексей Комиссаров
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний"

Ректор РАНХиГС подарит шведскую стенку мальчику из Тобольска на "Елке желаний"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРектор РАНХиГС Алексей Комиссаров
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках акции "Елка желаний" исполнит желание 5-летнего Ярослава из Тобольска, который написал, что хочет шведскую стенку.
Комиссаров снял шарик с желанием мальчика на выставке "Россия" на ВДНХ. Ребенок написал, что хочет в подарок шведскую стенку.
«
"Буду рад исполнить желание Ярослава. Я думаю, что в этом году не на одной "Елке желаний" побываю и с удовольствием все желания, которые смогу исполнить, исполню", - сказал Комиссаров.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова возле Елки желаний на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Вчера, 20:46
 
ОбществоТобольскАлексей Комиссаров
 
 
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