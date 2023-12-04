https://ria.ru/20231204/rektor-1913750521.html
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний"
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний"
Глава АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках акции "Елка желаний" исполнит желание 5-летнего Ярослава из Тобольска,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:02
2023-12-04T21:02
2023-12-04T21:05
общество
тобольск
алексей комиссаров
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках акции "Елка желаний" исполнит желание 5-летнего Ярослава из Тобольска, который написал, что хочет шведскую стенку. Комиссаров снял шарик с желанием мальчика на выставке "Россия" на ВДНХ. Ребенок написал, что хочет в подарок шведскую стенку. "Буду рад исполнить желание Ярослава. Я думаю, что в этом году не на одной "Елке желаний" побываю и с удовольствием все желания, которые смогу исполнить, исполню", - сказал Комиссаров. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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общество, тобольск, алексей комиссаров
Общество, Тобольск, Алексей Комиссаров
Ректор РАНХиГС исполнит желание мальчика из Тобольска на "Елке желаний"
Ректор РАНХиГС подарит шведскую стенку мальчику из Тобольска на "Елке желаний"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава АНО "Россия – страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках акции "Елка желаний" исполнит желание 5-летнего Ярослава из Тобольска, который написал, что хочет шведскую стенку.
Комиссаров снял шарик с желанием мальчика на выставке "Россия" на ВДНХ. Ребенок написал, что хочет в подарок шведскую стенку.
«
"Буду рад исполнить желание Ярослава. Я думаю, что в этом году не на одной "Елке желаний" побываю и с удовольствием все желания, которые смогу исполнить, исполню", - сказал Комиссаров.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
Львова-Белова исполнит мечту мальчику из Михайловки в рамках "Елки желаний"