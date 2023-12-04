Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 04.12.2023 (обновлено: 15:04 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/rekord-1913545949.html
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья
Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:46
2023-12-04T15:04
экономика
жилье
рбк (медиагруппа)
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024447_0:114:3233:1933_1920x0_80_0_0_84d51deb7a45fd53eff98eeec1555199.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на данные из Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".&quot;Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства&quot;, — говорится в материале.Как подчеркнуло издание, нынешние цифры стали самыми высокими за всю историю наблюдений и превысили предыдущий рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров.Журналисты указали, что в прошлом году объем нераспроданного жилья составлял около 66 миллионов квадратных метров.Также отмечается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, оставшийся объем приходится на проекты, торговля которыми пока не началась. При этом снижение стоимости, несмотря на значительный размер предложения на рынке недвижимости, не прогнозируется.
https://realty.ria.ru/20231204/novostroyki-1913169562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885024447_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_88259ecb88d55208e9d1cf3415eb15d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жилье, рбк (медиагруппа), "дом.рф"
Экономика, Жилье, РБК (медиагруппа), "Дом.РФ"
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья

РБК: в России поставлен новый рекорд нераспроданных квартир в новостройках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новостройка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на данные из Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".
«

"Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства", — говорится в материале.

Как подчеркнуло издание, нынешние цифры стали самыми высокими за всю историю наблюдений и превысили предыдущий рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров.
Журналисты указали, что в прошлом году объем нераспроданного жилья составлял около 66 миллионов квадратных метров.
Также отмечается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, оставшийся объем приходится на проекты, торговля которыми пока не началась. При этом снижение стоимости, несмотря на значительный размер предложения на рынке недвижимости, не прогнозируется.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Мир квартир": новостройки в России на 15% дороже вторичного жилья
02:00
 
ЭкономикаЖильеРБК (медиагруппа)"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала