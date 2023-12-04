https://ria.ru/20231204/rekord-1913545949.html

СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья

СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья

Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:46

2023-12-04T09:46

2023-12-04T15:04

экономика

жилье

рбк (медиагруппа)

"дом.рф"

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на данные из Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ"."Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства", — говорится в материале.Как подчеркнуло издание, нынешние цифры стали самыми высокими за всю историю наблюдений и превысили предыдущий рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров.Журналисты указали, что в прошлом году объем нераспроданного жилья составлял около 66 миллионов квадратных метров.Также отмечается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, оставшийся объем приходится на проекты, торговля которыми пока не началась. При этом снижение стоимости, несмотря на значительный размер предложения на рынке недвижимости, не прогнозируется.

https://realty.ria.ru/20231204/novostroyki-1913169562.html

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экономика, жилье, рбк (медиагруппа), "дом.рф"