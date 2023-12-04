https://ria.ru/20231204/rekord-1913545949.html
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья
Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:46
2023-12-04T09:46
2023-12-04T15:04
экономика
жилье
рбк (медиагруппа)
"дом.рф"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров, сообщает РБК со ссылкой на данные из Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ"."Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства", — говорится в материале.Как подчеркнуло издание, нынешние цифры стали самыми высокими за всю историю наблюдений и превысили предыдущий рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров.Журналисты указали, что в прошлом году объем нераспроданного жилья составлял около 66 миллионов квадратных метров.Также отмечается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, оставшийся объем приходится на проекты, торговля которыми пока не началась. При этом снижение стоимости, несмотря на значительный размер предложения на рынке недвижимости, не прогнозируется.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, жилье, рбк (медиагруппа), "дом.рф"
Экономика, Жилье, РБК (медиагруппа), "Дом.РФ"
СМИ: в России поставили новый рекорд нераспроданного жилья
РБК: в России поставлен новый рекорд нераспроданных квартир в новостройках
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Количество нераспроданных квартир в российских новостройках по площади на 1 ноября этого года достигло рекордного значения в 71,1 миллиона квадратных метров, сообщает РБК
со ссылкой на данные из Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".
«
"Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства", — говорится в материале.
Как подчеркнуло издание, нынешние цифры стали самыми высокими за всю историю наблюдений и превысили предыдущий рекорд на 5,4 миллиона квадратных метров.
Журналисты указали, что в прошлом году объем нераспроданного жилья составлял около 66 миллионов квадратных метров.
Также отмечается, что больше половины нераспроданного жилья уже выставлено на продажу, оставшийся объем приходится на проекты, торговля которыми пока не началась. При этом снижение стоимости, несмотря на значительный размер предложения на рынке недвижимости, не прогнозируется.
"Мир квартир": новостройки в России на 15% дороже вторичного жилья