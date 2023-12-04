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ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе средства "Тыквеол" - РИА Новости, 04.12.2023
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10:34 04.12.2023 (обновлено: 10:46 04.12.2023)
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ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе средства "Тыквеол"
ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе средства "Тыквеол" - РИА Новости, 04.12.2023
ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе средства "Тыквеол"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства "Тыквеол", сообщает... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:34
2023-12-04T10:46
технологии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства "Тыквеол", сообщает ведомство. "Дело возбуждено в адрес рекламораспространителя (ООО "Яндекс") и рекламодателя (ООО "ОМД Эвиденс"). Компания "ОМД Эвиденс" разместила баннер с изображением лекарственного средства "Тыквеол" и с пометкой "реклама" посредством сервиса "Яндекс.Директ" на сайте www.kp.ru. На нем отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов", - говорится в сообщении. В случае установления вины нарушителям грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.
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технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс, россия
Технологии, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс, Россия
ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе средства "Тыквеол"

ФАС возбудила дело из-за нарушения в рекламе лекарственного средства "Тыквеол"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарственного средства "Тыквеол", сообщает ведомство.
«
"Дело возбуждено в адрес рекламораспространителя (ООО "Яндекс") и рекламодателя (ООО "ОМД Эвиденс"). Компания "ОМД Эвиденс" разместила баннер с изображением лекарственного средства "Тыквеол" и с пометкой "реклама" посредством сервиса "Яндекс.Директ" на сайте www.kp.ru. На нем отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов", - говорится в сообщении.
В случае установления вины нарушителям грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.
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