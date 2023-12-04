https://ria.ru/20231204/razrabotki-1913629592.html

Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем

Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем - РИА Новости, 04.12.2023

Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем

Правительство Мьянмы проявило высокий интерес к разработкам российской компании Aquarius в отношении IT-экосистем информационной безопасности, цифровых проектов РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:47

2023-12-04T13:47

2023-12-04T13:47

технологии

мьянма

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890864359_0:238:3077:1969_1920x0_80_0_0_ffb84b3aadf8f12ae43b286e6f6d420a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Мьянмы проявило высокий интерес к разработкам российской компании Aquarius в отношении IT-экосистем информационной безопасности, цифровых проектов регионального и федерального уровня, сообщило торговое представительство России в Мьянме в своем Telegram-канале.По данным торгпредства, недавно представители компании Aquarius посетили Мьянму с целью налаживания контактов в стране. Компания предложила Мьянме линейку проектов в сфере информационных технологий: от поставки специализированного оборудования собственного производства до внедрения комплексных решений в области телекоммуникаций, защиты финансовых транзакций, создания систем хранения и обработки данных, а также подготовки инфраструктуры электронного правительства. "Результат этой работы сегодня - высокий интерес правительства Мьянмы к разработкам российской компании", - отметило торгпредство. Уточняется, что на организованной выставке-форуме Aquarius Days присутствовали союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы, генерал Мья Тун У, союзный министр обороны адмирал Тин Аун Сан, союзный министр планирования и финансов Мьянмы У Вин Шейн, а также союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Кан Зо.

https://ria.ru/20231129/grant-1912650783.html

https://ria.ru/20231204/it-1913578610.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мьянма, россия, в мире