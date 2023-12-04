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Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем
Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем - РИА Новости, 04.12.2023
Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем
Правительство Мьянмы проявило высокий интерес к разработкам российской компании Aquarius в отношении IT-экосистем информационной безопасности, цифровых проектов РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:47
2023-12-04T13:47
2023-12-04T13:47
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Мьянмы проявило высокий интерес к разработкам российской компании Aquarius в отношении IT-экосистем информационной безопасности, цифровых проектов регионального и федерального уровня, сообщило торговое представительство России в Мьянме в своем Telegram-канале.По данным торгпредства, недавно представители компании Aquarius посетили Мьянму с целью налаживания контактов в стране. Компания предложила Мьянме линейку проектов в сфере информационных технологий: от поставки специализированного оборудования собственного производства до внедрения комплексных решений в области телекоммуникаций, защиты финансовых транзакций, создания систем хранения и обработки данных, а также подготовки инфраструктуры электронного правительства. "Результат этой работы сегодня - высокий интерес правительства Мьянмы к разработкам российской компании", - отметило торгпредство. Уточняется, что на организованной выставке-форуме Aquarius Days присутствовали союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы, генерал Мья Тун У, союзный министр обороны адмирал Тин Аун Сан, союзный министр планирования и финансов Мьянмы У Вин Шейн, а также союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Кан Зо.
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технологии, мьянма, россия, в мире
Технологии, Мьянма, Россия, В мире
Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем
Торгпредство: Мьянма заинтересовалась российскими разработками IT-экосистем
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Правительство Мьянмы проявило высокий интерес к разработкам российской компании Aquarius в отношении IT-экосистем информационной безопасности, цифровых проектов регионального и федерального уровня, сообщило торговое представительство России в Мьянме в своем Telegram-канале
.
По данным торгпредства, недавно представители компании Aquarius посетили Мьянму с целью налаживания контактов в стране. Компания предложила Мьянме линейку проектов в сфере информационных технологий: от поставки специализированного оборудования собственного производства до внедрения комплексных решений в области телекоммуникаций, защиты финансовых транзакций, создания систем хранения и обработки данных, а также подготовки инфраструктуры электронного правительства.
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"Результат этой работы сегодня - высокий интерес правительства Мьянмы к разработкам российской компании", - отметило торгпредство.
Уточняется, что на организованной выставке-форуме Aquarius Days присутствовали союзный министр транспорта и коммуникаций Мьянмы, генерал Мья Тун У, союзный министр обороны адмирал Тин Аун Сан, союзный министр планирования и финансов Мьянмы У Вин Шейн, а также союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Кан Зо.
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