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В ЕС не ожидают совместного заявления с Китаем по итогам саммита 7 декабря
В ЕС не ожидают совместного заявления с Китаем по итогам саммита 7 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
В ЕС не ожидают совместного заявления с Китаем по итогам саммита 7 декабря
Конфликт на Украине станет одной из приоритетных тем на предстоящем 7 декабря саммите ЕС-Китай, однако в Брюсселе не ожидают существенного сближения позиций по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:05
2023-12-04T18:05
2023-12-04T18:11
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине станет одной из приоритетных тем на предстоящем 7 декабря саммите ЕС-Китай, однако в Брюсселе не ожидают существенного сближения позиций по этому вопросу, поэтому подчеркивают, что по итогам встречи совместного заявления не ожидается, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник."У нас не было общего заявления на последнем саммите. Потому мы будем действовать по этому плану и дальше - без общего заявления. Китай, вероятно, сделает также... Вы понимаете, что у нас есть чувствительные вопросы, по которым имеются разные позиции, не в последнюю очередь, это, конфликт на Украине, поэтому общее заявление ждать не стоит, мы сделаем заявление с нашей стороны", - сообщил он.Источник отметил, что ЕС планирует обсудить с Пекином, в частности, влияние на Россию в вопросе украинского конфликта, "мирную формулу" Владимира Зеленского, а также "возможное влияние Китая на КНДР" из-за якобы военной помощи Пхеньяна России.
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китай, украина, евросоюз, в мире
Китай, Украина, Евросоюз, В мире
В ЕС не ожидают совместного заявления с Китаем по итогам саммита 7 декабря
В ЕС не ожидают существенного сближения позиций с КНР по Украине на саммите
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Конфликт на Украине станет одной из приоритетных тем на предстоящем 7 декабря саммите ЕС-Китай, однако в Брюсселе не ожидают существенного сближения позиций по этому вопросу, поэтому подчеркивают, что по итогам встречи совместного заявления не ожидается, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"У нас не было общего заявления на последнем саммите. Потому мы будем действовать по этому плану и дальше - без общего заявления. Китай, вероятно, сделает также... Вы понимаете, что у нас есть чувствительные вопросы, по которым имеются разные позиции, не в последнюю очередь, это, конфликт на Украине, поэтому общее заявление ждать не стоит, мы сделаем заявление с нашей стороны", - сообщил он.
Источник отметил, что ЕС планирует обсудить с Пекином
, в частности, влияние на Россию
в вопросе украинского конфликта, "мирную формулу" Владимира Зеленского
, а также "возможное влияние Китая на КНДР" из-за якобы военной помощи Пхеньяна
России.
МИД КНР заявил, что отношения Китая и ЕС не должны контролироваться