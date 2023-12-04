Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань
Экс-генсек НАТО перед саммитом ЕС-КНР призвал Евросоюз поддержать Тайвань
© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед предстоящим на этой неделе саммитом ЕС и Китая призвал Евросоюз на встрече в Пекине поддержать Тайвань.
Расмуссен предполагает, что на фоне сложной геополитической ситуации в мире у лидеров ЕС во время поездки в Китай "может возникнуть искушение пойти в Пекине по простому пути, избежать спорных тем и сфокусироваться на экономическом сотрудничестве". Бывший генсек НАТО считает такой подход ошибкой.
«
"Что самое важное, ЕС не может игнорировать военные провокации Китая против Тайваня... Любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня силой подорвет ценности и стратегические интересы ЕС... Предотвращение военной эскалации со стороны Китая в Тайваньском проливе должно быть приоритетом для ЕС... На этой неделе лидеры ЕС должны сказать четко и единогласно, что любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой повлечет высокую цену", - написал Расмуссен в своем материале в газете Financial Times.
Ранее МИД КНР объявил, что по договоренности Пекина и Брюсселя 7 декабря в Пекине состоится встреча лидеров Китая и ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.