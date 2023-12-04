https://ria.ru/20231204/rasmussen-1913689523.html

Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань

Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань - РИА Новости, 04.12.2023

Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед предстоящим на этой неделе саммитом ЕС и Китая призвал Евросоюз на встрече в Пекине поддержать Тайвань. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:03

2023-12-04T17:03

2023-12-04T17:03

в мире

китай

пекин

тайвань

андерс фог расмуссен

си цзиньпин

шарль мишель

евросоюз

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед предстоящим на этой неделе саммитом ЕС и Китая призвал Евросоюз на встрече в Пекине поддержать Тайвань. Расмуссен предполагает, что на фоне сложной геополитической ситуации в мире у лидеров ЕС во время поездки в Китай "может возникнуть искушение пойти в Пекине по простому пути, избежать спорных тем и сфокусироваться на экономическом сотрудничестве". Бывший генсек НАТО считает такой подход ошибкой. "Что самое важное, ЕС не может игнорировать военные провокации Китая против Тайваня... Любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня силой подорвет ценности и стратегические интересы ЕС... Предотвращение военной эскалации со стороны Китая в Тайваньском проливе должно быть приоритетом для ЕС... На этой неделе лидеры ЕС должны сказать четко и единогласно, что любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой повлечет высокую цену", - написал Расмуссен в своем материале в газете Financial Times. Кроме того, Расмуссен перед саммитом заявил о якобы исходящей от Китая угрозе, в частности, в вопросе торговли. Он считает, что в США осознают эту опасность, однако о Европе этого сказать пока нельзя. Ранее МИД КНР объявил, что по договоренности Пекина и Брюсселя 7 декабря в Пекине состоится встреча лидеров Китая и ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, пекин, тайвань, андерс фог расмуссен, си цзиньпин, шарль мишель, евросоюз, нато, европейский совет