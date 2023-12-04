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Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань - РИА Новости, 04.12.2023
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17:03 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rasmussen-1913689523.html
Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань
Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань - РИА Новости, 04.12.2023
Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед предстоящим на этой неделе саммитом ЕС и Китая призвал Евросоюз на встрече в Пекине поддержать Тайвань. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:03
2023-12-04T17:03
в мире
китай
пекин
тайвань
андерс фог расмуссен
си цзиньпин
шарль мишель
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед предстоящим на этой неделе саммитом ЕС и Китая призвал Евросоюз на встрече в Пекине поддержать Тайвань. Расмуссен предполагает, что на фоне сложной геополитической ситуации в мире у лидеров ЕС во время поездки в Китай "может возникнуть искушение пойти в Пекине по простому пути, избежать спорных тем и сфокусироваться на экономическом сотрудничестве". Бывший генсек НАТО считает такой подход ошибкой. "Что самое важное, ЕС не может игнорировать военные провокации Китая против Тайваня... Любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня силой подорвет ценности и стратегические интересы ЕС... Предотвращение военной эскалации со стороны Китая в Тайваньском проливе должно быть приоритетом для ЕС... На этой неделе лидеры ЕС должны сказать четко и единогласно, что любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой повлечет высокую цену", - написал Расмуссен в своем материале в газете Financial Times. Кроме того, Расмуссен перед саммитом заявил о якобы исходящей от Китая угрозе, в частности, в вопросе торговли. Он считает, что в США осознают эту опасность, однако о Европе этого сказать пока нельзя. Ранее МИД КНР объявил, что по договоренности Пекина и Брюсселя 7 декабря в Пекине состоится встреча лидеров Китая и ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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в мире, китай, пекин, тайвань, андерс фог расмуссен, си цзиньпин, шарль мишель, евросоюз, нато, европейский совет
В мире, Китай, Пекин, Тайвань, Андерс Фог Расмуссен, Си Цзиньпин, Шарль Мишель, Евросоюз, НАТО, Европейский совет
Расмуссен призвал Евросоюз поддержать Тайвань

Экс-генсек НАТО перед саммитом ЕС-КНР призвал Евросоюз поддержать Тайвань

© AP Photo / Jon Super Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Jon Super
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен перед предстоящим на этой неделе саммитом ЕС и Китая призвал Евросоюз на встрече в Пекине поддержать Тайвань.
Расмуссен предполагает, что на фоне сложной геополитической ситуации в мире у лидеров ЕС во время поездки в Китай "может возникнуть искушение пойти в Пекине по простому пути, избежать спорных тем и сфокусироваться на экономическом сотрудничестве". Бывший генсек НАТО считает такой подход ошибкой.
«
"Что самое важное, ЕС не может игнорировать военные провокации Китая против Тайваня... Любая попытка Китая изменить статус-кво Тайваня силой подорвет ценности и стратегические интересы ЕС... Предотвращение военной эскалации со стороны Китая в Тайваньском проливе должно быть приоритетом для ЕС... На этой неделе лидеры ЕС должны сказать четко и единогласно, что любая попытка Китая изменить статус-кво на Тайване силой повлечет высокую цену", - написал Расмуссен в своем материале в газете Financial Times.
Кроме того, Расмуссен перед саммитом заявил о якобы исходящей от Китая угрозе, в частности, в вопросе торговли. Он считает, что в США осознают эту опасность, однако о Европе этого сказать пока нельзя.
Ранее МИД КНР объявил, что по договоренности Пекина и Брюсселя 7 декабря в Пекине состоится встреча лидеров Китая и ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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