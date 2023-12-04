https://ria.ru/20231204/raketa-1913650444.html

Минобороны Украины заявило о разработке новой модификации ракеты "Нептун"

Минобороны Украины заявило о разработке новой модификации ракеты "Нептун" - РИА Новости, 04.12.2023

Минобороны Украины заявило о разработке новой модификации ракеты "Нептун"

Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты "Нептун", сообщил заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:48

2023-12-04T14:48

2023-12-04T15:03

в мире

украина

р-360

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты "Нептун", сообщил заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк. "Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", - приводит слова Гаврилюка украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Издание со ссылкой на профильные СМИ сообщает, что речь идет об адаптации противокорабельной ракеты Р-360 для уничтожения наземных целей. Вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 километров. Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Минобороны РФ регулярно сообщает о перехвате и уничтожении украинских ракет "Нептун". Так, в середине ноября российские средства ПВО уничтожили две такие ракеты над Черным морем у побережья Крыма.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910726522.html

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в мире, украина, р-360