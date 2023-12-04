https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html

Эксперты спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России

Эксперты спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России - РИА Новости, 04.12.2023

Эксперты спрогнозировали дефицит рабочих кадров в России

Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух-четырех миллионов человек, зарплаты неизбежно вырастут, однако проблему это не решит — об этом... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T00:27

2023-12-04T00:27

2023-12-04T01:28

россия

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет двух-четырех миллионов человек, зарплаты неизбежно вырастут, однако проблему это не решит — об этом говорится в исследовании компании "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости.На основе анализа данных о 38 миллионах вакансий, размещенных с 2018 по июль 2023 года, авторы сделали вывод, что кадров в России не хватает уже в настоящее время: количество публикуемых работодателями вакансий выросло за указанный промежуток времени в 1,8 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась вдвое, что намного выше роста ВВП. "К 2030 году дефицит увеличится и составит от 2 до 4 миллионов человек. Будет не хватать от 1,1 до 2,2 миллиона специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 миллиона – высшей квалификации", - говорится в прогнозе.Как полагают авторы исследования, сильнее всего с дефицитом рабочей силы столкнется обрабатывающая промышленность (0,8-1,1 миллиона человек), логистика (0,3-0,5 миллиона) и торговля (0,3-0,5 миллиона).При этом, как полагает "Яков и Партнеры", прежние подходы в виде повышения зарплат и привлечения мигрантов не помогут полностью решить проблему. Не даст эффекта и повышение производительности труда текущими темпами.Как считают авторы исследования, Россия переходит к "рынку дорогого труда и дефицитных кадров". По их мнению, бизнесменами придется увеличивать зарплаты и улучшать условия для работников, наращивать производительность труда и выстраивать сотрудничество с учебными заведениями, пояснила партнер компании и соавтор исследования Елена Кузнецова.Авторы посоветовали правительству оказать меры поддержки тем работодателям, которые будут создавать достойные условия труда и вкладываться в образование, адаптировать систему образования к потребностям рынка, разрабатывать программы репатриации русскоязычных и привлекать гастарбайтеров в дефицитные профессии, а также повышать производительность труда.Проблема, если ее не решить, создаст риски для экономики, бизнеса и общества в целом, заявили эксперты. По их мнению, нехватка кадров в таких масштабах приведет к сокращению потенциального роста ВВП на один-два процента, а инфляция вырастет до десяти процентов. При этом также под угрозой срыва окажутся проекты по обеспечению технологического суверенитета и переориентации экономики.

https://ria.ru/20231012/trud-1902381352.html

https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html

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