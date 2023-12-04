https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html

Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками

Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками - РИА Новости, 04.12.2023

Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками

Президент России Владимир Путин, рассуждая о проблеме пыток, заявил, что надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере и выявлять эти уродливые... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:31

2023-12-04T21:31

2023-12-04T21:53

владимир путин

россия

пытки

происшествия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая о проблеме пыток, заявил, что надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере и выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов."Проблема пыток, как неприятно произносить это слово, тем не менее, приходится. Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений. И выявлять каждый подобный уродливый, если они возникают, уродливые эти явления в нашей пенитенциарной системе, ну и вообще деятельности правоохранительных специальных органов", - сказал Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека.Также глава государства заявил, что обязательно нужно следить за ситуацией в пенитенциарной системе. "Если мы здесь хоть на мгновение что-нибудь упустим, будем иметь очень серьёзные последствия с точки зрения и единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и вот той самой социальной справедливости", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230516/pytki-1872101559.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, пытки, происшествия, совет по правам человека при президенте рф (спч)