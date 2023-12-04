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Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками - РИА Новости, 04.12.2023
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21:31 04.12.2023 (обновлено: 21:53 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html
Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками
Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками - РИА Новости, 04.12.2023
Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками
Президент России Владимир Путин, рассуждая о проблеме пыток, заявил, что надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере и выявлять эти уродливые... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:31
2023-12-04T21:53
владимир путин
россия
пытки
происшествия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая о проблеме пыток, заявил, что надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере и выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов."Проблема пыток, как неприятно произносить это слово, тем не менее, приходится. Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений. И выявлять каждый подобный уродливый, если они возникают, уродливые эти явления в нашей пенитенциарной системе, ну и вообще деятельности правоохранительных специальных органов", - сказал Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека.Также глава государства заявил, что обязательно нужно следить за ситуацией в пенитенциарной системе. "Если мы здесь хоть на мгновение что-нибудь упустим, будем иметь очень серьёзные последствия с точки зрения и единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и вот той самой социальной справедливости", - отметил Путин.
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владимир путин, россия, пытки, происшествия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Владимир Путин, Россия, пытки, Происшествия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками

Путин призвал контролировать ситуацию с пытками, выявлять эти уродливые явления

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, рассуждая о проблеме пыток, заявил, что надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере и выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов.
«
"Проблема пыток, как неприятно произносить это слово, тем не менее, приходится. Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений. И выявлять каждый подобный уродливый, если они возникают, уродливые эти явления в нашей пенитенциарной системе, ну и вообще деятельности правоохранительных специальных органов", - сказал Путин на совете по развитию гражданского общества и правам человека.
Также глава государства заявил, что обязательно нужно следить за ситуацией в пенитенциарной системе. "Если мы здесь хоть на мгновение что-нибудь упустим, будем иметь очень серьёзные последствия с точки зрения и единства нашего общества, что чрезвычайно важно, и вот той самой социальной справедливости", - отметил Путин.
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Владимир ПутинРоссияпыткиПроисшествияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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