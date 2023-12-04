https://ria.ru/20231204/putin-1913749496.html

Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов

Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов - РИА Новости, 04.12.2023

Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов

Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, но это не означает игнорирование прав, напротив, страна готова находить решения для построения... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:55

2023-12-04T20:55

2023-12-04T23:11

россия

владимир путин

политика

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, но это не означает игнорирование прав, напротив, страна готова находить решения для построения равной и справедливой системы обеспечения прав человека, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации (Всеобщей декларации прав человека - ред.). Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами", — сказал президент в понедельник на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ). Он отметил, что "гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску решений в этой сфере".Путин напомнил, что в этом направлении уже сделаны конкретные шаги. Так, в ноябре на площадке Совета прошла международная конференция по данной тематике. Путин призвал продолжать работу в этом направлении.

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, совет по правам человека при президенте рф (спч)