https://ria.ru/20231204/putin-1913749496.html
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов - РИА Новости, 04.12.2023
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, но это не означает игнорирование прав, напротив, страна готова находить решения для построения... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:55
2023-12-04T20:55
2023-12-04T23:11
россия
владимир путин
политика
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, но это не означает игнорирование прав, напротив, страна готова находить решения для построения равной и справедливой системы обеспечения прав человека, заявил президент РФ Владимир Путин."Это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации (Всеобщей декларации прав человека - ред.). Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами", — сказал президент в понедельник на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ). Он отметил, что "гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску решений в этой сфере".Путин напомнил, что в этом направлении уже сделаны конкретные шаги. Так, в ноябре на площадке Совета прошла международная конференция по данной тематике. Путин призвал продолжать работу в этом направлении.
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913747262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Политика, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов
Путин: выход России из международных институтов не означает игнорирование прав
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, но это не означает игнорирование прав, напротив, страна готова находить решения для построения равной и справедливой системы обеспечения прав человека, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации (Всеобщей декларации прав человека - ред.). Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами", — сказал президент в понедельник на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ).
Он отметил, что "гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску решений в этой сфере".
Путин напомнил, что в этом направлении уже сделаны конкретные шаги. Так, в ноябре на площадке Совета прошла международная конференция по данной тематике. Путин призвал продолжать работу в этом направлении.
Путин заявил о русофобии на Западе