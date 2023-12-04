https://ria.ru/20231204/putin-1913719225.html
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем - РИА Новости, 04.12.2023
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем
Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:34
2023-12-04T18:34
2023-12-04T18:56
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, заявил президент Владимир Путин."Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые отвечают нам взаимностью", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Путин добавил, что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН будет и далее "вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности", по формированию справедливой системы международных экономических отношений, "свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений".
https://ria.ru/20231204/putin-1913718582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Владимир Путин, ООН, Политика, В мире
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем
Путин: Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование глобальных проблем