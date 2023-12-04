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Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем - РИА Новости, 04.12.2023
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18:34 04.12.2023 (обновлено: 18:56 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/putin-1913719225.html
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем - РИА Новости, 04.12.2023
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем
Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:34
2023-12-04T18:56
россия
владимир путин
оон
политика
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, заявил президент Владимир Путин.&quot;Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые отвечают нам взаимностью&quot;, - сказал он на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Путин добавил, что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН будет и далее "вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности", по формированию справедливой системы международных экономических отношений, "свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений".
https://ria.ru/20231204/putin-1913718582.html
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Россия, Владимир Путин, ООН, Политика, В мире
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем

Путин: Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование глобальных проблем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Россия будет и дальше вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, заявил президент Владимир Путин.
«

"Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые отвечают нам взаимностью", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин добавил, что Россия как постоянный член Совета безопасности ООН будет и далее "вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности", по формированию справедливой системы международных экономических отношений, "свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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