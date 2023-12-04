https://ria.ru/20231204/putin-1913691906.html

Путин на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, которая посвящена атомной отрасли

Путин на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, которая посвящена атомной отрасли - РИА Новости, 04.12.2023

Путин на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, которая посвящена атомной отрасли

Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, которая посвящена атомной отрасли, в частности, главе... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:11

2023-12-04T17:11

2023-12-04T18:28

ссср

россия

сша

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ осмотрел часть экспозиции, которая посвящена атомной отрасли, в частности, главе государства продемонстрировали макет бункера, из которого в СССР наблюдали за испытаниями первой отечественной атомной бомбы. В ходе осмотра экспозиции главный редактор телепрограммы "Страна Росатом" Михаил Полунин показал Путину копию кабинета Иосифа Сталина. В данной части выставки начинается рассказ о рождении атомной отрасли в СССР – о том, как США применили первую атомную бомбу в Японии, как Советский Союз занялся срочным созданием собственного аналогичного оружия, как велись поиски урана и решались другие задачи. Также Путину показали макет бункера, из которого в СССР наблюдали за испытаниями советской атомной бомбы. Полунин нажал на планшете на кнопку, после чего на экране был проигран взрыв, за которым можно было смотреть через щель в стене. "Расстояние было 10 километров, но щели не было - там все было засыпано землей. Земля затряслась, они почувствовали", - рассказал эксперт президенту. Также главе государства продемонстрировали макет первой советской атомной бомбы. Эти экспонаты представлены в павильоне "Атом" - уникальном архитектурном объекте с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. Площадь нового выставочного центра - около 25 тысяч квадратных метров. В павильоне размещено несколько выставочных зон, из которых основную экспозицию составляют три - "Советский атомный проект", "Время первых" и "Современная атомная промышленность".Экспозиция "Советский атомный проект" рассказывает о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. "Время первых" дает представление о научно-технической революции 1950-1960-х годов, движущей силой которой стало изучение атомной энергии. Раздел "Современная атомная промышленность" рассказывает, как сегодня исследования и новые технологии в атомной отрасли служат на благо человечества в медицине, экологии, логистике и энергетике. Ключевой экспонат экспозиции - инсталляция, иллюстрирующая принципы работы современных ядерных реакторов.По мнению специалистов, создание в кратчайшие сроки в тяжелейших условиях послевоенных лет и успешное испытание 29 августа 1949 года первого советского ядерного заряда, позволившее Советскому Союзу обрести собственное ядерное оружие, стали одним из главных событий в истории России и обеспечили ее современное существование в качестве сильной независимой державы.Путин в понедельник приехал на выставку "Россия" на ВДНХ, где он будет участвовать в церемонии награждения премией "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".

https://ria.ru/20231204/putin-1913652192.html

https://ria.ru/20231202/rosatom-1913386559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, россия, сша, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество