https://ria.ru/20231204/putin-1913689107.html
Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина
Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина - РИА Новости, 04.12.2023
Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:00
2023-12-04T18:00
2023-12-04T20:35
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
LIVE: Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
2023-12-04T18:00
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
2023-12-04T18:00
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PT1S
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.