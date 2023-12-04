https://ria.ru/20231204/putin-1913689107.html

Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина

Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина - РИА Новости, 04.12.2023

Совет по развитию гражданского общества и правам человека с участием Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:00

2023-12-04T18:00

2023-12-04T20:35

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

россия

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2023

Максим Зубков

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LIVE: Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека LIVE: Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 2023-12-04T18:00 true PT1S

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Максим Зубков

владимир путин, россия, видео