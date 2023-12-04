https://ria.ru/20231204/putin-1913656713.html
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 04.12.2023
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:00
2023-12-04T16:00
2023-12-04T18:24
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913567717_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_63b839bb6c232b5e08e1649419a0d656.jpg
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913567717_66:0:1001:701_1920x0_80_0_0_1ec92046e719d1d642cd51de02add6b7.jpg
Путин принимает верительные грамоты у новых послов
Путин принимает верительные грамоты у новых послов
2023-12-04T16:00
true
PT27M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
2023-12-04T16:00
true
PT27M32S
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.