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Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 04.12.2023
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16:00 04.12.2023 (обновлено: 18:24 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/putin-1913656713.html
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 04.12.2023
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:00
2023-12-04T18:24
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
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Путин принимает верительные грамоты у новых послов
Путин принимает верительные грамоты у новых послов
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
2023-12-04T16:00
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Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у иностранных послов.
 
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