https://ria.ru/20231204/proval-1913763637.html

WP объяснила провал наступления ВСУ разногласиями с Западом

WP объяснила провал наступления ВСУ разногласиями с Западом - РИА Новости, 04.12.2023

WP объяснила провал наступления ВСУ разногласиями с Западом

Американская газета Washington Post посчитала, что причинами, которые привели к провалу "контрнаступления" Киева, стали разногласия между Украиной и США,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:29

2023-12-04T22:29

2023-12-04T22:33

специальная военная операция на украине

киев

сша

россия

сергей шойгу

валерий залужный

вооруженные силы украины

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Американская газета Washington Post посчитала, что причинами, которые привели к провалу "контрнаступления" Киева, стали разногласия между Украиной и США, просчеты Запада, а также недооценка российских сил. Washington Post опубликовала редакционную статью о причинах провала контрнаступления Киева. Она основана на информации от более чем 30 украинских и западных источников. Издание отмечает, что хотя Британия и США помогали Киеву с планами контрнаступления, они недооценили силы РФ, а также ошиблись, посчитав, что украинские силы можно быстро преобразовать по западному образцу. Кроме того, Украина колебалась и откладывала начало контрнаступления, когда в администрации президента США Джо Байдена призывали с середины апреля начать операции и назначали определенные даты. В Вашингтоне переживали, что украинцы тратили слишком много артиллерийских снарядов, которые были нужны для контрнаступления, на другие цели, в том числе у Артемовска, указывает газета. Как заявляет Washington Post, США настаивали, чтобы Киев сфокусировался на атаке на юге, при этом полагали, что Киеву нужно от 60 до 90 дней, чтобы дойти до Азовского моря, однако власти Украины предпочли атаковать по трем направлениям - в стороны Мелитополя и Бердянска, а также в районе Артемовска (украинское название Бахмут). Разведка США изначально считала, что шансы на победу Киева составляют 50 на 50, утверждает газета. Провалу украинского контрнаступления также способствовала запоздалая поставка помощи со стороны союзников или непригодность части отправленного Западом оборудования и оружия, считают в издании. Украинцы также жаловались, что союзники не поставили им боевые самолеты, а имеющиеся у Киева не могут тягаться с российскими. Помимо этого, около 60% украинского оборудования для разминирования было повреждено или уничтожено в первые дни контрнаступления, заявляет Washington Post. Газета Washington Post также утверждает, что у многих украинских военных не было опыта боевых действий. Так, например, 70% военных одной из украинских бригад, выполнявших ведущую роль в контрнаступлении, начали участвовать в боях без какого-либо опыта. Уже на четвертый день контрнаступления в районе Работино главком ВСУ Валерий Залужный приостановил атаку, поскольку поле боя было усеяно горящей западной техникой, а потери подрывали боевой дух, заявляет газета. Американские союзники советовали пытаться пробить оборону сил РФ с помощью массированной атаки при поддержке артиллерии, но он решил наступать небольшими группами по 10 человек. Отмечается, что неудачи Киева приводили к спорам с Вашингтоном, обе стороны винили друг друга в ошибках и просчетах. В США твердили, что украинцам не хватало простой военной тактики, а в Киеве заявляли, что Вашингтон не понимает, как дроны и другие технологии изменили ведение боевых действий. Летом глава Европейского командования американских войск генерал Кристофер Каволи на протяжении нескольких недель даже не мог связаться с Залужным на фоне напряжения из-за разногласий. Washington Post называет "самой серьезной" причиной отсутствия значительных успехов в ходе контрнаступления активное и повсеместное использование дронов обеими сторонами конфликта, а также минные поля. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231204/brigada-1913758424.html

https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html

https://ria.ru/20231204/kontrnastuplenie-1913738265.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сша, россия, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, джо байден