https://ria.ru/20231204/protsessy-1913718920.html
Путин рассказал о развитии интеграционные процессы в рамках ЕВРАЗЭС и ШОС
Путин рассказал о развитии интеграционные процессы в рамках ЕВРАЗЭС и ШОС - РИА Новости, 04.12.2023
Путин рассказал о развитии интеграционные процессы в рамках ЕВРАЗЭС и ШОС
Россия будет активно развивать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), углублять сотрудничество в рамках Организации договора о... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:32
2023-12-04T18:32
2023-12-04T18:52
россия
евразийский экономический союз
шос
индия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия будет активно развивать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), углублять сотрудничество в рамках Организации договора о коллективной безопасности, а также уделит внимание работе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент России Владимир Путин."Конечно же, будем также активно развивать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе, углублять сотрудничество в рамках организации договора о коллективной безопасности. Особое внимание уделим работе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, превратившейся после подключения Индии, Пакистана и Ирана в институциональную опору большой Евразии", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Глава государства подчеркнул, что выстраивание сотрудничества по линии большого евразийского партнерства это еще один магистральный внешнеполитический проект России."И повторю, Россия готова развивать тесное партнерское сотрудничество со всеми странами, которые отвечают нам взаимностью", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231204/putin-1913723217.html
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россия, евразийский экономический союз, шос, индия, владимир путин, пакистан
Россия, Евразийский экономический союз, ШОС, Индия, Владимир Путин, Пакистан
Путин рассказал о развитии интеграционные процессы в рамках ЕВРАЗЭС и ШОС
Путин: Россия будет развивать интеграционные процессы в рамках ЕВРАЗЭС и ШОС